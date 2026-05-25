Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • Defensoria será guardiã de famílias com casas ameaçadas de demolição na Barra do Jucu
Decisão judicial

Defensoria será guardiã de famílias com casas ameaçadas de demolição na Barra do Jucu

Justiça Federal mantém a suspensão da ordem de desocupação visando à saída de 18 famílias que teriam imóveis situados em área de preservação ambiental na Praia do Barrão

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 13:25

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 mai 2026 às 13:25
Praia da Barra do Jucu. Victor Jubini

O impasse envolvendo a desocupação e demolição de imóveis localizados na orla da Praia do Barrão, em Vila Velha, ganhou mais um capítulo na Justiça Federal. A 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) aceitou que a Defensoria Pública da União (DPU) intervenha no caso e atue oficialmente como guardiã das cerca de 18 famílias com imóveis no local.


Além disso, os desembargadores do TRF-2 também decidiram manter a suspensão das ordens de desocupação visando à saída de aproximadamente 60 pessoas, entre crianças, idosos e deficientes, dos imóveis que estariam situados em uma área de preservação ambiental. As desocupações estão suspensas até que a Corte julgue uma apelação de 2025 sobre o caso.


A decisão que autoriza a intervenção da DPU no processo de desocupação e demolicação de imóveis em Vila Velha é da última quarta-feira (20) e responde a recurso apresentado pela própria Defensoria Pública da União, cujo pedido para ingressar na ação havia sido negado pela 4ª Vara Federal Cível de Vitória.


Conforme mostrou reportagem de A Gazeta, em 26 de fevereiro deste ano, o desembargador federal Mauro Souza Marques da Costa Braga, relator do caso, acolheu um pedido da DPU e mandou interromper o cronograma que previa o início da desocupação forçada, também por decisão judicial, para 3 de março. 


Já as demolições estavam agendadas para ocorrer aproximadamente 30 dias após a retirada dos moradores. Dessa forma, a decisão último dia 20 confirma a monocrática de fevereiro deste ano, quando ainda não havia sido submetida a colegiado.

MPF e prefeitura negam vulnerabilidade de famílias

Durante o andamento do recurso da DPU no TRF-2, o Ministério Público Federal (MPF) e a Prefeitura de Vila Velha foram intimadas a se manifestarem sobre a situação de vulnerabilidade das famílias alegada pela Defensoria Pública da União.


Segundo o relatório com assinatura de 12 de abril deste ano, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, tanto o MPF quanto a prefeitura sustentam que desocupação da área está relacionada exclusivamente a questões ambientais e de interesse público.


Em reposta à intimação, a prefeitura defendeu que a fase atual é de cumprimento de sentença, na qual possui o dever de fiscalizar e promover a recuperação do ecossistema local, inclusive com a demolição de edificações irregulares. 


O Executivo municipal, ainda de segundo o documento assinado pelo desembargador Mauro Souza Marques da Costa Braga, avaliou a intervenção da DPU como "incabível por gerar tumulto processual" e ressaltou que a ocupação irregular em bem de uso comum configura uma infração ambiental continuada.


A prefeitura também sustentou que a remoção segue um plano técnico aprovado e que já foram estabelecidos parâmetros para proteger a dignidade dos ocupantes, como prazos para desocupação voluntária e encaminhamento para abrigos públicos ou programas habitacionais


Da mesma forma, o MPF, em sua resposta ao TRF-2, disse considerar a atuação da Defensoria Pública da União  "subsidiária e desnecessária", uma vez que as famílias já estariam sendo representadas por advogados. Além disso, o Ministério Público afirmou que não foi comprovada uma situação de vulnerabilidade que justificasse a intervenção da DPU.


Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que cumprirá a decisão do TRF-2 e se manifestará nos autos do processo dentro dos prazos legais. "O município reforça que todas as medidas relacionadas à área da Praia do Barrão seguem sendo tratadas no âmbito judicial."


O MPF também foi procurado, mas não se manifestou até a publicação deste texto.

Pedido do MPF para demolição de imóveis

Conforme revelado pela reportagem de A Gazeta, em agosto de 2025, o MPF recorreu à Justiça para que a Prefeitura de Vila Velha iniciasse, em até 90 dias, a demolição dos 18 imóveis supostamente irregulares situados na área de preservação permanente da Praia do Barrão, na Barra do Jucu.

À época, o pedido foi feito à 4ª Vara Federal Cível de Vitória e assinado pelo procurador da República André Pimentel Filho. 

Ainda segundo o MPF, fatores como a transição de responsabilidades da União para o município na gestão das praias, ocorrida em 2017, e a posterior constatação da inviabilidade financeira de projetos maiores contribuíram para os atrasos.

O órgão ministerial ainda acrescentou, à época, que a mudança do planejamento inicial para um projeto maior (Orla Interlagos - Barra do Jucu) e a subsequente necessidade de desmembramento do projeto devido à inviabilidade financeira "são os indicativos mais recentes de que a solução definitiva continua distante e sujeita a novas reestruturações".

Ao final do pedido, o MPF ressaltava que processo visava garantir a atuação do município tanto na fiscalização, para coibir novas ocupações, quanto na execução de projetos para a recuperação e requalificação da área da Praia do Barrão. 

Atualização

25/05/2026

O texto foi atualizado com nota enviada pela Prefeitura de Vila Velha.

Veja Também 

Interdições e desvios para obra do viaduto na Mário Gurgel começam na segunda-feira (25)

Obras do novo viaduto de Cariacica mudam o trânsito na Mário Gurgel

Imagem de destaque

Defensoria será guardiã de famílias com casas ameaçadas de demolição na Barra do Jucu

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: radares da Avenida Mestre Álvaro na Serra voltam a operar;

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha MPF Justiça Federal barra do jucu Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado Leo Prattes, relator da PEC sobre o fim da escala 6x1
Transição na escala 6x1 terá redução de 2h de jornada em 2026 e 2h em 2027
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula inicia radioterapia após retirada de lesão no couro cabeludo
Surto de ebola no congo
Surto de Ebola no Congo: infectologistas explicam quais os riscos do vírus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados