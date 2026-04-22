Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari

Uma funcionária de um pedágio da BR 101, em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, foi agredida com tapas por um motorista, na tarde da última segunda-feira (20). Segundo a Ecovias Capixaba — que administra o local, o homem havia acessado uma cancela de cobrança automática, mas queria realizar o pagamento em dinheiro.





Mesmo com a atendente explicando que a cabine não aceitava notas físicas, o homem se irritou, dizendo que não havia sinalização, e ainda deu dois tapas no rosto da mulher. Após isso, ela foi retirada do local e recebeu atendimento médico e psicológico, de acordo com a empresa.





Em uma nota de repúdio, a Ecovias Capixaba destacou que está adotando todas as medidas cabíveis para a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização do agressor, além de prestar todo o suporte necessário à colaboradora envolvida. A concessionária também informou que uma denúncia foi feita à Polícia Rodoviária Federal. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação e aguarda o retorno.



