Chuva no ES: BR 101 é parcialmente interditada em Viana

As fortes pancadas de chuva que voltaram a cair na Grande Vitória no início da tarde desta terça-feira (19) já começam a causar efeitos. A BR 101 está parcialmente interditada no KM 303, em Viana, na altura do bairro Universal. Segundo a concessionária Eco101, que administra a rodovia, a pista central no sentido Vitória está interditada e os motoristas seguem pela lateral.
Também há interdição na pista lateral da via no sentido Guarapari e os condutores estão sendo deslocados para seguir pela pista central. Uma equipe da concessionária está no local orientando os motoristas.
