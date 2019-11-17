Saiba os municípios do ES que acumulam maiores volumes de chuva

As chuvas dos últimos dias em alguns municípios do Espírito Santo foram tão volumosas que superaram a média de água prevista para o Estado em novembro. Pelos cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a faixa média de chuva neste mês varia de 200 mm a 250 mm.
Mas só com a chuva acumulada entre o dia 11 e o meio da manhã do dia 16 de novembro, sete municípios capixabas já alcançaram ou até superaram essa faixa. Aliás, a previsão do tempo indica que o tempo deve continuar instável na próxima semana. Veja os dias em que pode voltar a chover forte no ES.
Confira abaixo quanto choveu em alguns municípios capixabas em 96 horas, período entre 9h30 de terça (12) e 9h30 de sábado (16), aproximadamente segundo o INMET .
INMET
As cidades do ES com maior precipitação de terça até sábado
01
Santa Leopoldina
Total em 96 horas:
276,2 mm
02
Viana
Total em 96 horas:
276,2 mm
03
Domingos Martins
Total em 96 horas:
261,3 mm
04
Anchieta
Total em 96 horas:
250,8 mm
05
Piúma
Total em 96 horas:
229,8 mm
06
Fundão
Total em 96 horas:
228,2 mm
07
Cariacica
Total em 96 horas:
214 mm
08
Vitória
Total em 96 horas:
188,7 mm
09
Alfredo Chaves
Total em 96 horas:
188,0 mm
10
Serra
Total em 96 horas:
178,2 mm
11
Vila Velha
Subtitulo do item da Lista
166,7 mm