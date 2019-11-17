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Onde mais choveu

Saiba os municípios do ES que acumulam maiores volumes de chuva

Alguns superaram a média de chuva que era esperada para o Estado no mês. Veja a lista do INMET
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 14:33

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 14:33

Viana foi uma das cidades campeãs de chuvas, que fizeram o Rio Formate transbordar e invadir ruas no bairro Industrial Crédito: Vitor Jubini
As chuvas dos últimos dias em alguns municípios do Espírito Santo foram tão volumosas que superaram a média de água prevista  para o Estado em novembro. Pelos cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a faixa média de chuva neste mês varia de 200 mm a 250 mm. 
Mas só com a chuva acumulada entre o dia 11 e o meio da manhã do dia 16 de novembro, sete municípios capixabas já alcançaram ou até superaram essa faixa. Aliás, a previsão do tempo indica que o tempo deve continuar instável na próxima semana. Veja os dias em que pode voltar a chover forte no ES.
Confira abaixo quanto choveu em alguns municípios capixabas em 96 horas, período entre 9h30 de terça (12) e 9h30 de sábado (16), aproximadamente segundo o INMET .
INMET
As cidades do ES com maior precipitação de terça até sábado

01

Santa Leopoldina

Total em 96 horas:
276,2 mm

02

Viana

Total em 96 horas:
276,2 mm

03

Domingos Martins

Total em 96 horas:
261,3 mm

04

Anchieta

Total em 96 horas:
250,8 mm

05

Piúma

Total em 96 horas:
229,8 mm

06

Fundão

Total em 96 horas:
228,2 mm

07

Cariacica

Total em 96 horas:
214 mm

08

Vitória

Total em 96 horas:
188,7 mm

09

Alfredo Chaves

Total em 96 horas:
188,0 mm

10

Serra

Total em 96 horas:
178,2 mm

11

Vila Velha

Subtitulo do item da Lista
166,7 mm

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