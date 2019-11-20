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Dnit vai analisar

BR 262 pode voltar a ser interditada nesta quarta-feira no ES, diz Dnit

De acordo com o Dnit, por conta de uma fissura na pista, na altura do km 26, e a quantidade de chuva prevista para a região, a medida de interdição poderá ser adotada para evitar riscos aos motoristas que trafegam no trecho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 12:35

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 12:35

Um trecho da BR 262 que apresenta fissuras na pista da esquerda em Domingos Martins pode ser interditado parcial ou totalmente nas próximas horas desta quarta-feira (20) se o risco de deslizamento aumentar. A informação é do superintendente do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (20). O trecho é o km 26, logo após Viana, na subida para Domingos Martins, na pista da esquerda de quem segue para Pedra Azul.
"Estou indo para a 262. Nosso maior ponto de monitoramento é o KM 26, na pista do lado esquerdo para quem vai para Pedra Azul, que está merecendo toda a nossa atenção. Porque ali realmente houve um deslizamento e acabou criando uma condição de risco para a pista de rolamento. Então, estamos monitorando, acompanhando a movimentação do maciço e isso tem sido constante do dia 14 para cá, para a gente poder determinar ou não liberação do tráfego. Estou indo para lá agora, fazendo o monitoramento, porque realmente é um ponto de atenção nosso"
Romeu Scheibe Neto - Superintendente do Dnit no Espírito Santo
De acordo com o Dnit, por conta de uma fissura na pista e a quantidade de chuva prevista para a região, a medida de interdição poderá ser adotada para evitar riscos aos motoristas que trafegam no trecho. Romeu Scheibe Neto também alertou que deve ser decretada situação de emergência na BR 262 para que as obras de recuperação, num trecho de 15 km onde já foram registrados 52 deslizamentos de terra nos últimos dias, ocorram de forma emergencial.

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