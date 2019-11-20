BR 262 pode voltar a ser interditada nesta quarta-feira no ES, diz Dnit

"Estou indo para a 262. Nosso maior ponto de monitoramento é o KM 26, na pista do lado esquerdo para quem vai para Pedra Azul, que está merecendo toda a nossa atenção. Porque ali realmente houve um deslizamento e acabou criando uma condição de risco para a pista de rolamento. Então, estamos monitorando, acompanhando a movimentação do maciço e isso tem sido constante do dia 14 para cá, para a gente poder determinar ou não liberação do tráfego. Estou indo para lá agora, fazendo o monitoramento, porque realmente é um ponto de atenção nosso"