Universidades suspendem aulas na Grande Vitória

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) suspendem aulas em todos os campus Crédito: Ricardo Medeiros

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) cancelou as aulas tanto no turno da manhã quanto da tarde e noite nos campi de Goiabeiras e Maruípe. As atividades administrativas serão encerradas mais cedo, às 12h.

Já a Universidade de Vila Velha (UVV) suspendeu as atividades acadêmicas do turno da manhã. As aulas do turno da tarde estão mantidas.

Chuva causou diversos alagamentos na Grande Vitória. Em Vila Velha, a rua Antônio Ataíde ficou debaixo d'água Crédito: Vitor Jubini

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , que já tinha cancelado as aulas em Vila Velha por causa dos inúmeros alagamentos no município, também suspendeu as atividades nos outros quatro campus: Cariacica, Serra, Viana e Vitória.

No Ifes de Vitória, a aplicação de provas de proficiência em língua inglesa (TOEIC) também foram canceladas. Os inscritos receberão e-mail com as novas datas. Já no campus de Vila Velha, onde ocorre processo seletivo para professor substituto, as provas estão mantidas.

A Multivix também cancelou todas as aulas e atividades administrativas das unidades na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra). As aulas no interior, até então, estão mantidas.