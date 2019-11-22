Universidades suspendem aulas na Grande Vitória

Por causas das chuvas fortes e alagamentos que atingem a Grande Vitória, universidades e institutos de ensino suspenderam as aulas desta sexta-feira (22). Até o momento, atividades em quatro instituições foram canceladas.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) cancelou as aulas tanto no turno da manhã quanto da tarde e noite nos campi de Goiabeiras e Maruípe. As atividades administrativas serão encerradas mais cedo, às 12h.
Já a Universidade de Vila Velha (UVV) suspendeu as atividades acadêmicas do turno da manhã. As aulas do turno da tarde estão mantidas.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que já tinha cancelado as aulas em Vila Velha por causa dos inúmeros alagamentos no município, também suspendeu as atividades nos outros quatro campus: Cariacica, Serra, Viana e Vitória.
No Ifes de Vitória, a aplicação de provas de proficiência em língua inglesa (TOEIC) também foram canceladas. Os inscritos receberão e-mail com as novas datas. Já no campus de Vila Velha, onde ocorre processo seletivo para professor substituto, as provas estão mantidas.
A Multivix também cancelou todas as aulas e atividades administrativas das unidades na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra). As aulas no interior, até então, estão mantidas.
A Faesa, Emescam e a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) informaram que mantém as atividades nesta sexta-feira. Mais informações serão atualizadas no decorrer do dia.