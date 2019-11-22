Em 6h, choveu 5 vezes mais do que o esperado para o dia em Vila Velha
O volume de chuva registrado em seis horas na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (22), já é cinco vezes maior do que o esperado ao longo do dia, segundo informações da prefeitura do município. Ainda de acordo com a administração municipal, a previsão era de 10mm. No entanto, das 3h30 às 9h30, já tinham caído 60mm.
A Defesa Civil de Vila Velha não registrou ocorrências graves, mas realiza vistoria em encostas nos bairros Alecrim e Argolas, onde os moradores relataram risco de desmoronamentos. Já no bairro Cristóvão Colombo, os agentes avaliam uma obra.