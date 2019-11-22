Na orla de Vila Velha, motoristas utilizaram o calcadão para fugir de alagamentos na pista

Em 6h, choveu 5 vezes mais do que o esperado para o dia em Vila Velha

A Defesa Civil de Vila Velha não registrou ocorrências graves, mas realiza vistoria em encostas nos bairros Alecrim e Argolas, onde os moradores relataram risco de desmoronamentos. Já no bairro Cristóvão Colombo, os agentes avaliam uma obra.