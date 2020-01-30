Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • São José dos Campos notifica caso suspeito de coronavírus no interior de SP
Epidemia

São José dos Campos notifica caso suspeito de coronavírus no interior de SP

A paciente, uma mulher de 51 anos, procurou atendimento com sintomas da doença em um hospital particular e foi colocada em isolamento

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 12:01
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
A Secretaria de Saúde de São José dos Campos, localizada no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, notificou nesta quarta-feira (29), um caso suspeito de coronavírus detectado no município. A paciente, uma mulher de 51 anos, procurou atendimento com sintomas da doença em um hospital particular e foi colocada em isolamento. Como o caso foi informado após as 16h, não entrou no balanço diário de casos suspeitos divulgado pelo Ministério da Saúde.
Conforme nota da Vigilância Epidemiológica municipal, a paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 26 de janeiro e foi internada com febre, tosse, coriza, cefaleia (dor de cabeça) e fraqueza. Seu estado geral é estável.

Veja Também

BRF diz que coronavírus pode aumentar exportações brasileiras

Brasil registra nove casos de suspeita de coronavírus

Hospital construído em 10 dias deveria curar nosso Coronavírus da ineficiência

A paciente relatou que seu marido esteve em viagem à China, a trabalho, por 30 dias, em dezembro. Ele teria apresentado sintomas de gripe ao retornar para o Brasil. Só depois ela também passou a apresentar sintomas. No momento, o marido encontra-se em Itajubá, em Minas Gerais, onde trabalha, sem apresentar sintomas de gripe.
A nota destaca que, por enquanto, o caso está sendo tratado como suspeito. A paciente está em isolamento e sendo tratada com Tamiflu, que é o medicamento usado no tratamento da gripe Influenza (H1N1). A Vigilância Epidemiológica informou ter enviado aos serviços de saúde da cidade, inclusive hospitais particulares, orientações para o atendimento a pacientes com suspeita de coronavírus.
O caso suspeito é o primeiro no interior - o Estado de São Paulo tem três casos suspeitos na capital. Até agora, nenhum caso da doença foi confirmado no País.

Veja Também

Empresas brasileiras na China temem efeitos do coronavírus em negócios

Coronavírus: empresas cancelam viagens de funcionários e aéreas cortam voos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados