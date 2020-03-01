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Saúde

Sobe para 252 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu

Publicado em 01 de Março de 2020 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 18:46
Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu neste domingo (1º) para 252, segundo dados do Ministério da Saúde. No sábado (29), eram 207 casos suspeitos.
O estado com o maior número é São Paulo, com 136 casos suspeitos, seguido por Rio Grande do Sul, com 27, de acordo com as informações divulgadas na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde, do ministério.
Até o momento o país tem dois casos confirmados de coronavírus importado da Itália. O primeiro foi confirmado na última quarta-feira (26) e é de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve no norte da Itália a trabalho.
O segundo foi confirmado neste sábado, após atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sexta (28). Trata-se de um homem de 32 anos que chegou em São Paulo na quinta (27), de voo procedente de Milão.
O paciente afirmou que usou máscara durante toda a viagem de retorno ao Brasil. Ele estava acompanhado da mulher, que não apresenta sintomas. Ambos estão em monitoramento.

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O Ministério da Saúde informou que a partir de segunda-feira (2) adotará um novo fluxo de consolidação dos casos de coronavírus. Passarão a ser consideradas as classificações informadas pelas secretarias estaduais.
Em nota, a pasta afirmou que, "ao longo das últimas semanas, o Ministério da Saúde vem treinando os estados para a consolidação das notificações dos casos suspeitos do coronavírus". 
"Com a finalização da orientação às secretarias de Saúde estaduais, a partir do dia 2 de março, segunda-feira, o Ministério da Saúde inicia um novo fluxo e adotará integralmente os dados repassados pelos gestores locais."
Até agora, cada notificação era reanalisada pela equipe da pasta. "A ação de descentralização da consolidação dos casos busca dar agilidade de resposta à doença", disse o ministério.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) elevou para "muito alta" a avaliação de risco para o novo coronavírus em nível global. A mudança ocorre após aumento de casos confirmados fora da China.

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