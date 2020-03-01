Museu do Louvre, na França, fica fechado por causa do coronavírus

Nas redes sociais, a direção do museu informou que estava reunida com as autoridades sanitárias francesas para discutir medidas sanitárias de prevenção contra o vírus. O comunicado não informou a previsão de reabertura das visitações. "Pedimos desculpas pelo inconveniente e informamos assim que tivermos novidades sobre a situação", diz o comunicado das 10h deste domingo.