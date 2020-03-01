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Museu do Louvre, na França, fica fechado por causa do coronavírus

Visitantes não puderam entrar no museu, que fica em Paris, na manhã deste domingo (1º)

Publicado em 01 de Março de 2020 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 14:39
Museu do Louvre, em Paris, na França Crédito: Olivier Ouadah/Divulgação
O Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, permaneceu fechado na manhã deste domingo (1º), em função dos casos de coronavírus na França. No sábado (29), o país registrou o 100º caso confirmado da doença e duas pessoas morreram.
Nas redes sociais, a direção do museu informou que estava reunida com as autoridades sanitárias francesas para discutir medidas sanitárias de prevenção contra o vírus. O comunicado não informou a previsão de reabertura das visitações. "Pedimos desculpas pelo inconveniente e informamos assim que tivermos novidades sobre a situação", diz o comunicado das 10h deste domingo.

ITÁLIA

Na Itália, as autoridades também decidiram pelo fechamento da Catedral de Milão, no último dia 23 de fevereiro e que deve ser aberta nesta segunda-feira, 2, segundo a previsão inicial. Localizada na região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo avanço da doença, a igreja decidiu fechar as portas aos turistas junto a outras instituições, como escolas, museus e teatros. 
Segundo a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, instituição responsável pela gestão da igreja, o objetivo é organizar um sistema com entradas limitadas e escalonadas, com venda de ingressos apenas online.

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