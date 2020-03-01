Museu do Louvre, na França, fica fechado por causa do coronavírus

O Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, permaneceu fechado na manhã deste domingo (1º), em função dos casos de coronavírus na França. No sábado (29), o país registrou o 100º caso confirmado da doença e duas pessoas morreram.
Nas redes sociais, a direção do museu informou que estava reunida com as autoridades sanitárias francesas para discutir medidas sanitárias de prevenção contra o vírus. O comunicado não informou a previsão de reabertura das visitações. "Pedimos desculpas pelo inconveniente e informamos assim que tivermos novidades sobre a situação", diz o comunicado das 10h deste domingo.
ITÁLIA
Na Itália, as autoridades também decidiram pelo fechamento da Catedral de Milão, no último dia 23 de fevereiro e que deve ser aberta nesta segunda-feira, 2, segundo a previsão inicial. Localizada na região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo avanço da doença, a igreja decidiu fechar as portas aos turistas junto a outras instituições, como escolas, museus e teatros.
Segundo a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, instituição responsável pela gestão da igreja, o objetivo é organizar um sistema com entradas limitadas e escalonadas, com venda de ingressos apenas online.