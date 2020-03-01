Austrália e Tailândia registram primeira morte por coronavírus

Muitos estão usando máscaras contra o coronavírus Crédito: Agência Brasil

A Austrália anunciou a primeira morte por coronavírus em seu território neste domingo, horas depois de os EUA confirmarem que uma pessoa infectada pelo vírus morreu no estado de Washington. Outro país a informar sua primeira vítima fatal por Covid-19 foi a Tailândia, mais de um mês após se tornar a primeira nação fora da China a reportar a infecção. Ao longo do fim de semana, Armênia, Irlanda, Luxemburgo, Equador e Catar relataram suas primeiras infecções. Em todo o mundo já são mais de 2,9 mil mortos e 86 mil infectados.

A China reportou neste domingo novas 35 mortes e mais 573 casos da infecção, elevando o número de vítimas fatais a 2.870 e um total de 79.824 infectados. Entre os mortos contabilizados está um médico de Wuhan que foi infectado durante o combate ao vírus, informou o hospital local.

Outros países com acelerado crescimento no número de casos nos últimos dias também atualizaram seus números no fim de semana. Na Coreia do Sul, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças anunciaram 586 novos casos confirmados no domingo, incluindo uma morte. Com isso, o país já contabiliza 18 mortes e 3.736 casos. A Itália relatou neste sábado mais oito mortes de infectados pelo vírus, chegando a 29 vítimas fatais no país, enquanto o número total de casos no país subiu a 1128. O Irã anotou 43 mortes e 596 infectados.

"Esta será uma longa batalha", disse Ben Cowling, chefe da divisão de epidemiologia e bioestatística da Escola de Saúde Pública da Universidade de Hong Kong.

O número cada vez maior de casos em todo o mundo, com crescente contabilização de mortes por uma doença inicialmente concentrada na China provocou temores de uma pandemia global, desencadeando uma nova rodada de restrições de viagens e fazendo com que os mercados caíssem. Os EUA proibirão estrangeiros que viajaram para o Irã nos últimos 14 dias, disse ontem vice-presidente norte-americano Mike Pence. O governo também está aconselhando fortemente as pessoas a não viajarem para áreas da Itália e Coreia do Sul que possuem registros de infecção pelo vírus.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã havia aconselhado seus cidadãos a ficarem longe da Coreia do Sul, enquanto a agência de notícias estatal IRNA informou que o Azerbaijão fechou sua fronteira com o Irã por duas semanas a partir da tarde de sábado.