Coronavírus pode atrapalhar busca de investimento chinês para o ES

A epidemia do coronavírus pode atrapalhar a negociação para a chegada de novos investimentos chineses no Espírito Santo. Isso porque representantes dos governos das regiões Sul e Sudeste estavam programando uma viagem à China para maio e que deve ser adiada.
O governo ainda não havia definido quem iria nessa viagem, mas a gente procura sempre estreitar relações com a China. O país é um grande parceiro e rotineiramente recebemos empresários chineses com intenção de investir no Espírito Santo, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip.
Os encontros com empresários chineses não chegaram a ser articulados. Assim, não havia definição de quais áreas seriam os investidores visitados.
A decisão sobre a viagem ser ou não adiada deve ser tomada entre sexta-feira (28) e sábado (29), quando os representantes dos governos estaduais estarão reunidos em Foz do Iguaçu para o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).
É bem provável que essa viagem seja postergada. O assunto vai ser debatido amanhã, mas estamos num momento de cautela, acrescentou Kneip.
Além do governador Renato Casagrande, devem representar o Estado nas reuniões do Cosud neste final de semana os secretários Marcos Kneip (Desenvolvimento), Rogelio Pegoretti (Fazenda), Tyago Hoffmann (Governo), Fabrício Machado (Meio Ambiente), Dorval Uliana (Turismo), Roberto Sá (Segurança), Luiz Carlos Cruz (Justiça), Paulo Foletto (Agricultura) e Cristina Engel (Ciência e Tecnologia).