Coronavírus pode atrapalhar busca de investimento chinês para o ES

Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP

A epidemia do coronavírus pode atrapalhar a negociação para a chegada de novos investimentos chineses no Espírito Santo . Isso porque representantes dos governos das regiões Sul e Sudeste estavam programando uma viagem à China para maio e que deve ser adiada.

O governo ainda não havia definido quem iria nessa viagem, mas a gente procura sempre estreitar relações com a China. O país é um grande parceiro e rotineiramente recebemos empresários chineses com intenção de investir no Espírito Santo, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip.

Os encontros com empresários chineses não chegaram a ser articulados. Assim, não havia definição de quais áreas seriam os investidores visitados.

A decisão sobre a viagem ser ou não adiada deve ser tomada entre sexta-feira (28) e sábado (29), quando os representantes dos governos estaduais estarão reunidos em Foz do Iguaçu para o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

É bem provável que essa viagem seja postergada. O assunto vai ser debatido amanhã, mas estamos num momento de cautela, acrescentou Kneip.