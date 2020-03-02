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Mundo

Senegal registra primeiro caso de coronavírus

É o segundo caso de coronavírus confirmado na África subsaariana

Publicado em 02 de Março de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 16:55
O Ministério da Saúde e da Ação Social do Senegal confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no país, o segundo na África subsaariana. O paciente é um homem francês que vive no país africano e esteve na cidade de Nimes, na França, entre 13 e 25 de fevereiro.
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention

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Segundo o comunicado do Ministério, "a condição do paciente não suscita grandes preocupações". Ele está em quarentena no Centro de Tratamento de Doenças Infecciosas e Tropicais do Hospital Fann, em Dakar, capital do Senegal. De acordo com o Ministério, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já foi informada sobre o caso.

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