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Bolsa de valores

Com coronavírus, 500 investidores mais ricos do mundo perderam R$ 1,9 tri

Os três mais ricos - incluindo Bill Gates - perderam, juntos, cerca de US$ 30 bilhões (R$ 134,52 bilhões)

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 19:49
Coronavírus tem feito bolsas de valores cair ao redor do mundo Crédito: Pixabay
Os 500 investidores mais ricos do mundo perderam US$ 444 bilhões (R$ 1,9 trilhão) na pior semana para as Bolsas americanas desde a crise de 2008, segundo a agência Bloomberg.
Os três mais ricos -Jeff Bezos, fundador da Amazon, Bill Gates, fundador da Micorsoft e o presidente da Louis Vuitton, Bernard Arnault- perderam, juntos, cerca de US$ 30 bilhões (R$ 134,52 bilhões).

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Até o início da semana, as 500 pessoas mais ricas acumulavam US$ 78 bilhões em ganhos, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Com o resultado da semana, cerca de 80% dos bilionários do ranking estão no vermelho neste ano.
Desde segunda (24), uma cesta de quase 7.000 ações, incluindo mercados desenvolvidos e emergentes, perdeu quase US$ 6 trilhões, ou mais de 10% de seu valor de mercado, segundo dados do Refinitiv DataStream.

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Na semana, os índices americanos acumulam desvalorizações de 12,3% (Dow Jones), 11,5% (S&P 500) e 10,5% (Nasdaq), as maiores desde outubro de 2008. A Bolsa brasileira teve queda de 8,36% na semana.
O dólar acumulou alta de 2% em relação ao real. No ano, o dólar sobe 11,6%. A divisa brasileira é a segunda moeda emergente que mais se desvaloriza ante o dólar neste ano, atrás apenas do rand sul-africano. Em 2019, o dólar teve alta de 4%.
As perdas foram amenizadas nesta sexta-feira (28), quando o Fed (Banco Central americano) saiu em socorro do mercado financeiro ao sinalizar que pode cortar juros para conter a retração da atividade econômica com o coronavírus.

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