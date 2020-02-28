Dólar reduz alta após declaração de BC americano e fecha a R$ 4,484

dólar Crédito: Pixabay

A cotação do dólar fechou cotada a R$ 4,484, alta de 0,15% nesta sexta-feia (28), novo recorde nominal (sem contar a inflação).

Depois de bater os R$ 4,515, moeda teve sua valorização reduzida ao fim do pregão com a declaração do Fed, Banco Central americano, de que novos cortes de juros podem ser promovidos para dar suponte à economia americana, em meio aos riscos com o coronavírus.

Após a declaração, os mercados acionários americanos, que caíam mais de 3%, reduziram perdas para 2%. O Ibovespa também reduziu as perdas e, no momento, cai 0,8%.

IBOVESPA SOBE 1,15%

Já o principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou com leve alta nesta sexta após duas fortes quedas nesta semana. O Ibovespa subiu 1,15%, a 104.171 pontos.