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Mercado

Dólar reduz alta após declaração de BC americano e fecha a R$ 4,484

Moeda chegou a ser cotada em R$ 4,51 ao longo do dia. Ibovespa fechou com leve alta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 18:38
dólar Crédito: Pixabay
A cotação do dólar fechou cotada a R$ 4,484, alta de 0,15% nesta sexta-feia (28), novo recorde nominal (sem contar a inflação).
Depois de bater os R$ 4,515, moeda teve sua valorização reduzida ao fim do pregão com a declaração do Fed, Banco Central americano, de que novos cortes de juros podem ser promovidos para dar suponte à economia americana, em meio aos riscos com o coronavírus.
Após a declaração, os mercados acionários americanos, que caíam mais de 3%, reduziram perdas para 2%. O Ibovespa também reduziu as perdas e, no momento, cai 0,8%.

IBOVESPA SOBE 1,15%

Já o principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou com leve alta nesta sexta após duas fortes quedas nesta semana. O Ibovespa subiu 1,15%, a 104.171 pontos.
Ao longo do pregão desta sexta, o índice chegou a ter perdas de mais de 2% e só reverteu direção no final da tarde com a declaração do Banco Central americano.

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