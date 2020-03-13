'BBB 20': Prior é o novo líder após prova de resistência

Prior é o novo líder do Big Brother Brasil. Ele venceu, às 6h30 desta sexta-feira (13), a prova do líder da semana. Rafa, a penúltima colocada, vai para o paredão.
A prova do líder funcionou da seguinte forma: no gramado foram colocados dois antitranspirantes gigantes. Toda vez que ambos soltavam um spray, os brothers deveriam apertar botões na frente deles. O último a apertar de cada rodada ficava fora da disputa. O primeiro eliminado, assim como o penúltimo iriam direto para o paredão.
Babu foi o primeiro e chorou após deixar a prova. Na sequência, Gabi e Pyong foram eliminados porque apertaram o botão fora de hora.
Em outra rodada mostrada no programa de quinta, Daniel foi o eliminado. Em seguida, ainda na exibição ao vivo do BBB, Mari deixou a prova. Thelma foi a sexta eliminada, e Manu a sétima. Marcela foi logo depois, seguida de Gizelly e Flayslane.
Os últimos jatos de spray foram programados para 3h10 (Ivy foi 11ª eliminada) e apenas Rafa e Prior seguiram na disputa.
Ele comemorou bastante a conquista da liderança e deu um longo abraço em Babu.