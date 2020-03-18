Coronavírus no ES: governo propõe mudar atendimento em postos de saúde

Hospital Municipal de Cobilândia: as equipes de saúde que atuam em Vila Velha estão orientadas sobre procedimentos para casos de coronavírus Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila velha

O governo do Estado vai publicar novas portarias com recomendações aos municípios para o trabalho de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. Entre as medidas previstas está a mudança no atendimento realizado em unidades de saúde, a fim de reduzir o fluxo de pessoas e também oferecer uma atenção diferenciada a quem apresentar sintomas gripais e respiratórios.

Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin diz que os municípios já foram orientados, mas que haverá uma portaria que vise liberar mais "a porta de entrada" das unidades de saúde. Isso significa, por exemplo, adotar estratégias para que as pessoas não se desloquem até um posto sem necessidade.

Reblin citou como exemplo pacientes que precisam retirar medicamentos nas farmácias das unidades de saúde. Se a pessoa, hoje, tem que renovar a receita todo mês, dependendo do caso o receituário pode passar a ter uma validade maior e, assim, não será necessário ir com tanta frequência ao posto.

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Também existe uma orientação de ordenar as unidades de saúde, de modo a deixar uma entrada mais independente para os pacientes que apresentem quadros gripais e problemas respiratórios. "Claro que não é em toda unidade que existe essa possibilidade, mas há cidades que já se organizam para definir algumas que serão referências nesse tipo de atendimento para não haver contato com pessoas que não têm os sintomas."

No município de Vila Velha, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) definiu ações estratégicas de vigilância, atendimento e manejo para enfrentamento de eventual circulação do coronavírus entre a população. As ações operacionais das medidas sanitárias e administrativas vão ser definidas nesta quinta-feira (19).

Por enquanto, segundo informações da assessoria de imprensa, seguem as orientações repassadas às equipes de saúde no final de janeiro sobre a identificação de paciente com coronavírus, condutas a serem adotadas frente a um caso suspeito, coleta de exames, notificação compulsória, manejo e tratamento clínico para diagnosticar de forma precoce a doença no município.

"A partir dessas premissas, é possível deflagrar ações necessárias e oportunas para impedir a cadeia de transmissão da doença adotando as medidas preventivas e de controle contra a disseminação do vírus", informa, por nota.

Em Viana, estão suspensos até o dia 27 de março os atendimentos eletivos (de não urgência) da Fisioterapia e Fonoaudiologia, Núcleo de Especialidades, CTA, Tuberculose e Hanseníase e também das unidades de saúde. Outra medida é o Disque-Dúvidas Viana Covid-19, pelo número 99953-9497, para orientações sobre a doença aos moradores da cidade. Um profissional de saúde estará disponível 24 horas para atendimento à população, explica a secretária de Saúde do município, Jaquelini Jubini.

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