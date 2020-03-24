"Estão colocando idosos em risco",  diz leitora sobre erros em vacinação

Idosos lotam fila de vacinação contra a gripe no Santuário de Vila Velha Crédito: Reprodução/Vídeo: Eliana Bolsanello

O início da campanha de vacinação contra gripe no país, na segunda-feira (23) gerou uma corrida aos postos de saúde e, com ela, a preocupação da disseminação do coronavírus . Grupo prioritário desta fase da campanha de imunização, os idosos são também o grupo de maior risco em meio à pandemia, por apresentarem agravamento do quadro.

A vacina, é bom registrar, é para a gripe comum e não tem eficácia contra a Covid-19. A campanha foi antecipada para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde diante da pandemia.

O sufoco dos idosos para receber a dose e os bons exemplos de algumas prefeituras do Espírito Santo foram discutidos pelos leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Infelizmente muitas cidades estão colocando a população de idosos em risco nessa campanha de vacinação. O que era pra ser uma prevenção está se tornando uma situação de risco. (Eliene Lima Zucolotto)

O que adianta pedirem a colaboração das pessoas, principalmente dos idosos, para ficarem em casa esta semana e colocarem a campanha de vacinação justo na mesma semana. Não dá para entender mais nada… (Enides Rolim)

Estive em Vila Velha com minha mãe… foi um absurdo a exposição tanto de idosos quanto dos profissionais de saúde. Uma grande falta de organização para a vacinação no local, tudo contra o que deveria ser feito para evitar que mais pessoas se contaminassem. Se tivessem seguido o modelo de Vitória, com agendamento, teriam evitado esse tipo de situação. (Polly Pedroso)

Até que enfim mudaram a vacinação em Vila Velha. Esperaram acontecer a desordem se segunda-feira (23) para iniciar o trabalho de forma correta. Os profissionais têm zero culpa. (Renata Maria)

A Prefeitura de Vila Velha deveria possibilitar o agendamento pela internet, como faz a Prefeitura de Vitória. Em um período tão crítico como esse, por causa dessa pandemia do coronavírus, um planejamento eficaz faz toda a diferença. A falta dele traz problemas ainda mais sérios! (Silvana Junqueira)

A secretaria de saúde poderia ter dividido bairro por bairro e não chamar todos de uma vez! Primeiro eles pedem para o grupo de risco não sair de casa. Depois pedem para todos irem vacinar contra gripe. Contraditório, não!? (Aline Picoli)

Parabéns, Vitória, pela organização e pelas vacinas que acabaram. Ainda estou aguardando para vacinar minha mãe, pois tentei marcar várias vezes e o sistema estava dando erro. (Lucas H.)

Com calma tudo dá certo! E vi que vão chegar mais vacinas, basta fazer o agendamento daqueles que têm prioridade e cada um aguardar com paciência, pois é vacina contra gripe e muita gente está achando que é de coronavírus. (Marcelo Joelcon)

Aqui em Sooretama, o prefeito pediu que as casas que tiver idosos é pra colocar um pano branco no portão, que a vacina vai ser aplicada em casa. Sábia decisão. (Anacleia Torquato Sincora)

Olá, prefeito de Cariacica ou autoridades competentes. Copia o que o prefeito de Baixo Guandu está fazendo, pedindo para os idosos ficarem em casa, porque os profissionais de saúde vão até as residências deles! (Jones Oliveira)

Aqui em Viana os agentes de saúde estão levando os vacinadores até a casa dos idosos. (Alessandra Mantovani)

Em Domingos Martins e na Região Serrana estão fazendo isso também. É a forma mais certa. (Talita Britto Gomes)

Que sirva de exemplo para todo o país. Parabéns pela iniciativa. (Ueliomar Correia)

Cidade pequena é mais fácil, mas podiam agendar. Mas nem com consultas marcadas em dias normais isso funciona por aqui… (Mayara Abreu)

Eu não consigo agendar vacinação para o meu pai em Vitória!! (Maria Pereira de Almeida)

Que coisa boa os idosos poderem ser vacinados nos carros! Conheço algumas pessoas que já estão se mobilizando em Vitória. Parabéns, prefeitura. (Agnes Prado)

Eu tomei aqui na Serra dentro do carro. (Marly dos Santos Ribeiro)