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Gastronomia

Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar

Ele é amplamente utilizado como um aliado natural para melhorar a digestão, pois possui compostos que estimulam a produção da bile
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 16:54

Chá de boldo com gengibre e limão (Imagem: Studio Neeby | Shutterstock)
Chá de boldo com gengibre e limão Crédito: Imagem: Studio Neeby | Shutterstock
O chá de boldo é reconhecido por suas propriedades benéficas para a saúde digestiva. Rico em substâncias que auxiliam no funcionamento do fígado e na digestão, pode ser utilizado por quem busca aliviar desconfortos como indigestão, náuseas e sensação de inchaço.
Isso porque ele ajuda a aumentar a produção de bile pelo fígado, uma substância essencial para a digestão de gorduras. Por isso, é comum utilizar o chá para aliviar a sensação de peso no estômago após refeições pesadas ou excessos alimentares.
Além disso, essa planta possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, contribuindo para o bem-estar geral. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A seguir, 6 receitas de chá de boldo para melhorar a digestão!

1. Chá de boldo com gengibre e limão

Ingredientes

  • 3 folhas de boldo frescas
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de boldo e o suco de limão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de boldo com hortelã e mel

Ingredientes

  • 1 folha de boldo fresca
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a hortelã e o boldo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adoce com o mel e misture bem. Beba morno.

3. Chá de boldo com alecrim

Ingredientes

  • 2 folhas de boldo frescas
  • 1 colher de chá de folhas de alecrim
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o boldo e o alecrim. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno.
Chá de boldo com erva-doce e camomila (Imagem: HandmadePictures | Shutterstock)
Chá de boldo com erva-doce e camomila Crédito: Imagem: HandmadePictures | Shutterstock

4. Chá de boldo com erva-doce e camomila

Ingredientes

  • 1 folha de boldo fresca
  • 1 colher de chá de erva-doce
  • 1 colher de chá de flores de camomila
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva-doce, a camomila e a folha de boldo. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e consuma morno.

5. Chá de boldo com tomilho

Ingredientes

  • 2 folhas de boldo frescas
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver.Desligue o fogo e adicione o boldo e o tomilho. Tampe e deixe em infusão por 8 a 10 minutos. Coe e beba morno.

6. Chá de boldo com dente-de-leão

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de água
  • 1 folha de boldo fresca
  • 1 colher de sopa de dente-de-leão seco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione o boldo e o dente-de-leão. Tampe o recipiente e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e beba morno.

Como usar o chá de boldo

O consumo do chá de boldo deve ser feito, de preferência, após as refeições principais, especialmente quando há sensação de estufamento, má digestão ou desconforto abdominal. No entanto, é importante evitar o uso excessivo e contínuo, já que ele deve ser consumido com moderação e, em caso de dúvidas ou condições específicas de saúde, a orientação de um profissional é recomendada.

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