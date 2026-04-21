Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar

Chá de boldo com gengibre e limão Crédito: Imagem: Studio Neeby | Shutterstock

O chá de boldo é reconhecido por suas propriedades benéficas para a saúde digestiva. Rico em substâncias que auxiliam no funcionamento do fígado e na digestão, pode ser utilizado por quem busca aliviar desconfortos como indigestão, náuseas e sensação de inchaço.

Isso porque ele ajuda a aumentar a produção de bile pelo fígado, uma substância essencial para a digestão de gorduras. Por isso, é comum utilizar o chá para aliviar a sensação de peso no estômago após refeições pesadas ou excessos alimentares.

Além disso, essa planta possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, contribuindo para o bem-estar geral. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A seguir, 6 receitas de chá de boldo para melhorar a digestão!

1. Chá de boldo com gengibre e limão

Ingredientes

3 folhas de boldo frescas

1 colher de chá de gengibre ralado

Suco de 1/2 limão

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de boldo e o suco de limão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de boldo com hortelã e mel

Ingredientes

1 folha de boldo fresca

5 folhas de hortelã

1 colher de chá de mel

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a hortelã e o boldo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adoce com o mel e misture bem. Beba morno.

3. Chá de boldo com alecrim

Ingredientes

2 folhas de boldo frescas

1 colher de chá de folhas de alecrim

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o boldo e o alecrim. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno.

Chá de boldo com erva-doce e camomila Crédito: Imagem: HandmadePictures | Shutterstock

4. Chá de boldo com erva-doce e camomila

Ingredientes

1 folha de boldo fresca

1 colher de chá de erva-doce

1 colher de chá de flores de camomila

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva-doce, a camomila e a folha de boldo. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e consuma morno.

5. Chá de boldo com tomilho

Ingredientes

2 folhas de boldo frescas

1 colher de chá de tomilho seco

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver.Desligue o fogo e adicione o boldo e o tomilho. Tampe e deixe em infusão por 8 a 10 minutos. Coe e beba morno.

6. Chá de boldo com dente-de-leão

Ingredientes

1 xícara de chá de água

1 folha de boldo fresca

1 colher de sopa de dente-de-leão seco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione o boldo e o dente-de-leão. Tampe o recipiente e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e beba morno.

Como usar o chá de boldo