Últimos dias para 746 mil no ES realizarem o saque-imediato do FGTS

Saque imediato do FGTS poderá ser transferido para outros bancos Crédito: Agência Brasil

até 31 de março. De acordo com a Caixa não há previsão de prorrogação desse prazo e depois que ele acabar não há mais a possibilidade de o dinheiro ser retirado nessa modalidade de saque. O prazo para realizar o saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 998 por conta está se esgotando. Cerca de 746 mil trabalhadores no Espírito Santo ainda podem retirar o dinheiro. De acordo com a Caixa não há previsão de prorrogação desse prazo e depois que ele acabar não há mais a possibilidade de o dinheiro ser retirado nessa modalidade de saque.

De acordo com a Caixa, no Espírito Santo 1,23 milhão de trabalhadores efetuaram o saque imediato, totalizando R$ 556,9 milhões em recursos. Ao todo são 1,98 milhão de trabalhadores tinham direito à modalidade, o que repesante R$ 699,9 milhões em recursos.

Já em todo o país, 60 milhões dos 96 milhões de trabalhadores sacaram os recursos. Ao todo, foram pagos R$ 28 bilhões do total de R$ 42,6 bilhões liberados para o saque imediato, segundo balanço de até esta terça-feira (24).

O valor sacado será de até R$ 500 por conta vinculada de titularidade do trabalhador, limitado ao valor do saldo das contas ativas e inativas, para as contas que, em 24 de julho de 2019, tinham mais de R$ 998. Já para as contas que na mesma data tinham até R$ 998, será possível fazer o saque do valor total.

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O saque do FGTS pode ser realizado pelo Aplicativo FGTS da Caixa. Os valores também podem ser transferidos para uma conta bancária, desde que o titular seja o trabalhador, em qualquer instituição financeira, sem nenhum custo. Ambas as opções são formas de evitar o deslocamento até uma agência.

Se o saque não for realizado até o dia 31 de março, os valores retornam para as contas do FGTS com atualização monetária e juros correspondentes ao período em que estiveram disponíveis para saque.

Já os correntistas da Caixa que não quiserem fazer a retirada do FGTS têm até o dia 30 de abril de 2020 para informar ao banco que preferem manter o dinheiro no Fundo de Garantia. Nesse caso, mesmo que o crédito tenha sido feito na conta, a Caixa tem até 60 dias para retornar os valores para a conta vinculada de FGTS.

É importante lembrar que o saque imediato não tem relação com o saque-aniversário , que só começa a ser pago em abril deste ano.

SAIBA COMO CONSULTAR O SALDO DO FGTS

Você pode consultar o seu saldo pelo site da Caixa ( clicando aqui ), pelo aplicativo do FGTS ou diretamente no banco.

ONDE O SAQUE PODE SER FEITO

Saques de qualquer valor : podem ser feitos pelo Aplicativo FGTS. Os valores podem ser transferidos para uma conta bancária de titularidade do trabalhador em qualquer instituição financeira, sem nenhum custo;

: podem ser feitos pelo Aplicativo FGTS. Os valores podem ser transferidos para uma conta bancária de titularidade do trabalhador em qualquer instituição financeira, sem nenhum custo; Valores de até R$ 100 por conta : saque será feito nas lotéricas, com CPF e documento de identificação;

: saque será feito nas lotéricas, com CPF e documento de identificação; Valores de até R$ 998 por conta : saque nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Caso não tenha o Cartão do Cidadão, poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve apresentar documento de identidade com foto, número do CPF ou Cartão Cidadão e senha;

: saque nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Caso não tenha o Cartão do Cidadão, poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve apresentar documento de identidade com foto, número do CPF ou Cartão Cidadão e senha; Transferência para outros bancos: nos saques feitos na agência, a Caixa não cobrará tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras.

COMO TRANSFERIR O SAQUE IMEDIATO PARA CONTA DE OUTROS BANCOS

No aplicativo do FGTS, disponível para download nas lojas de aplicativos IOS e Android, você pode consultar seu extrato, o saldo de todas suas contas FGTS, informações sobre o saque imediato e aniversário e cadastrar contas bancárias para recebimento de saques.