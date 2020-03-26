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Alívio

Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em duas semanas

Bolsa de valores subiu pelo terceiro dia seguido

Publicado em 26 de Março de 2020 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 19:34
Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior
Dólar: cotação mais baixa em duas semanas Crédito: Pixabay
Em meio ao clima de alívio nos mercados globais, o mercado financeiro teve mais um dia de recuperação após quedas consecutivas por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus. A bolsa de valores subiu pela terceira sessão seguida e voltou a aproximar-se dos 80 mil pontos. O dólar fechou abaixo de R$ 5 pela primeira vez em quase duas semanas.
O índice Ibovespa, da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou esta quinta-feira (26) aos 77.709 pontos. O índice, que chegou a operar com alta de 5% por volta das 12h30, desacelerou durante a tarde, mas fechou com valorização de 3,67%. As informações são da Agência Brasil.

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O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,996, com recuo de R$ 0,038 (-0,75%). A última vez em que a moeda norte-americana tinha fechado abaixo de R$ 5 tinha sido no último dia 13 (R$ 4,81). A cotação operou em baixa durante praticamente todo o dia. Na mínima do dia, por volta das 11h30, a moeda chegou a ser vendida a R$ 4,97.
A divisa acumula alta de 24,49% em 2020. O Banco Central (BC) não interveio no mercado. A autoridade monetária não vendeu dólares das reservas internacionais nem fez operações de swap cambial, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro.

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