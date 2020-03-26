Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pilotos e comissários aprovam redução de até 80% dos salários
Coronavírus

Pilotos e comissários aprovam redução de até 80% dos salários

As medidas valem por três meses e foram apresentadas à categoria como alternativas às demissões em massa devido à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 26 de Março de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 18:27
Pilotos e comissários da Latam e da Gol, as duas maiores companhias aéreas do país, aprovaram nesta quinta-feira (26) propostas das empresas para redução de salários que, na prática, chega a até 80%.
Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus
Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus e agora é uma das empresas que vai reduzir salários em até 80% Crédito: Latam/Divulgação
As medidas valem por três meses e foram apresentadas à categoria como alternativas às demissões em massa. O setor aéreo tem sofrido forte retração devido à pandemia do novo coronavírus.
As propostas foram votadas pelos empregados em ambiente virtual por três dias. A elaborada pela Latam recebeu o aval de 97% da categoria e a da Gol, 95%. As aéreas têm 21 mil e 17 mil funcionários, respectivamente, segundo o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas).
Nos últimos dias, o SNA buscava pressionar parlamentares a aprovarem emendas que liberassem o saque integral do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) aos profissionais do setor.

VALOR DOS SALÁRIOS

O salário da categoria é composto por uma parcela fixa e uma variável, que depende do número de horas voadas. Hoje, o piso salarial de pilotos é de R$ 9.400. O de copilotos é R$ 4.900 e o de comissários, R$ 2.277.
"Como a oferta de voos caiu de maneira vertiginosa, o corte dos salários no somatório vai chegar a 80%. As propostas são importantes porque vão preservar os empregos, mas precisamos da liberação do FGTS para poder sobreviver à crise", diz Ondino Dutra, presidente do SNA.

Veja Também

Coronavírus: Maia defende auxílio de R$ 500 a trabalhadores informais

Pela proposta aprovada, a Gol vai reduzir a parcela fixa dos salários em 30% em abril, 40% em maio e 50% em junho, segundo Dutra. Na Latam, o corte da remuneração fixa seria de 50%, segundo a proposta da companhia, ainda de acordo com o sindicato.
As duas empresas também lançaram programas de licenças não remuneradas para a categoria.

AZUL

A Azul, terceira maior empresa do setor, também formalizou uma proposta ao sindicato dos aeronautas de acordo coletivo que prevê a redução de 15% dos salários-base dos seus funcionários, mas o texto ainda não foi votado.
O sindicato quer, no entanto, que a Azul retire a proposta porque 9.500 de seus 14 mil funcionários já aderiram a licenças não remuneradas, o que permitiria à empresa mitigar os efeitos da redução de demanda por voos. A questão ainda está em negociação com a companhia, diz Dutra.

Veja Também

Herdeiro do Giraffas perde cargo após vídeo sobre fala sobre coronavírus

Coronavírus: Quarentena vira discussão entre empresários

Empresários do ES pedem adiamento de impostos e facilidade em empréstimos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados