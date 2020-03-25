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Coronavírus

Azul quer reduzir salários de pilotos e comissários em 15%

Gol e Latam propuseram reduções de até 50% da parcela fixa paga aos trabalhadores

Publicado em 25 de Março de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 17:07
A companhia aérea Azul enviou nesta quarta-feira (25) uma proposta ao sindicato dos aeronautas (pilotos e passageiros) de acordo coletivo que prevê a redução de 15% dos salários-base dos seus funcionários em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Avião da companhia aérea Azul
A proposta da Azul também prevê o adiamento dos pagamentos de PLR (participação nos lucros e resultados). Crédito: Rafael Nunes/Divulgação
Até terça-feira (24), a empresa era a única das três maiores do setor que não buscava reduzir os salários. Gol e Latam propuseram reduções de até 50% da parcela fixa paga aos trabalhadores, o que, segundo o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) acarretaria em uma queda de até 80% na remuneração dos profissionais.
A proposta da Azul, à qual a reportagem teve acesso, também prevê o adiamento dos pagamentos de PLR (participação nos lucros e resultados).

14 mil

É o número de funcionários da Azul
A aérea, que tem cerca de 14 mil funcionários, teve a adesão de mais de 7.500 deles a seu plano de licenças não remuneradas.
Segundo representantes de aeronautas ouvidos pela reportagem, a proposta pegou os sindicatos de surpresa e foi mal recebida pela categoria. Isso porque a adesão expressiva às licenças teria sido apresentado pela Azul como uma alternativa a reduções salariais e demissões.
Procurada, a Azul afirmou em nota que está tomando medidas para preservar o emprego de todos os seus funcionários, mas não explica porque quer reduzir os salários mesmo com metade de seus empregados em licença sem receber.

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