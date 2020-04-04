Vamos ter de alternar períodos de abertura e novas quarentenas, diz Atila Iamarino

AI - Primeiro, é preciso ter em mente que, até a gente contar com uma vacina 100% segura, ou tão segura quanto possível, vai ser preciso esperar alguns anos. É possível que a gente fique, no começo, com uma vacina temporária, que funciona, mas é problemática para alguns grupos. Isso já aconteceu com a poliomielite, por exemplo. Com a Covid-19 talvez haja um problema parecido com a da vacina da gripe. Como você toma a vacina da gripe no braço, e não na mucosa do pulmão, ela não é 100% protetora, embora seja suficiente para proteger as pessoas da gripe sistêmica, capaz de "derrubar" o sujeito. Existem vacinas militares da gripe que são inaladas e protegem bem mais, embora também envolvam riscos. Então, no mínimo por um ano, mas mais provavelmente por dois anos, a gente vai ter de alternar períodos de reclusão com períodos nas ruas, construindo o máximo possível de infraestrutura, criando um funil largo, digamos, que permita que a gente abra a torneira. E isso porque, ao contrário do que parece para algumas pessoas, ninguém quer parar o mundo, mas a gente vai precisar mudar diversos comportamentos. Coisas como evitar o contato físico com as pessoas, evitar multidões e um uso mais comum das máscaras de proteção vão continuar sendo necessárias. Como vai ser isso - se a gente trabalha fora de casa por três dias e fecha outros quatro, se passa 20 dias fechados e três meses abertos -, muitas pessoas estão discutindo agora. Mas é um território novo. Vamos passar um bom tempo com esse vírus no nosso cangote e, quando houver uma abertura, as coisas não vão voltar ao que eram. As pessoas vão sair diferentes disso. O consumo de maconha subiu muito nos EUA, o de álcool explodiu no mundo todo, as crianças estão convivendo com os pais numa intensidade muito maior, os profissionais de saúde vão enfrentar um período muito traumático ficando doentes, tendo de trabalhar desprotegidos. Uma coisa que muita gente ainda não entendeu, quando compara o número total de mortos pela Covid-19 com os mortos em acidentes de trânsito, por exemplo, é que uma quantidade comparável de mortes, que ficaria "espalhada" ao longo de um ano, está se acumulando em poucas semanas ou até dias. Com o agravante de não poder fazer enterro, não poder velar os mortos nem conviver com quem está morrendo, com caminhão levando corpo para a vala comum. É algo que podia ter sido um trauma cotidiano há cem, 200 anos atrás, mas tinha acabado.