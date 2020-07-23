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Coronavírus

Covid-19: Marinha higieniza pontos estratégicos no Litoral Sul do ES

Ação de combate ao novo coronavírus faz pulverização de produtos químicos desinfetantes em pontos de grandes circulação de pessoas, em Itapemirim e Marataízes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:58

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:58

Fuzileiros da Marinha do Brasil fazem higienização no Litoral Sul
Fuzileiros da Marinha do Brasil fazem higienização no Litoral Sul Crédito: Divulgação/PMM
O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil está atuando em Marataízes e Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na higienização e desinfecção de pontos estratégicos, com maior movimentação de pessoas na cidade. A ação de combate ao novo coronavírus termina nesta sexta-feira (24).
A ação de cooperação com as prefeituras, segundo a Marinha, acontece desde a última segunda-feira (20). As equipes de fuzileiros, protegidos pelos equipamentos de proteção individual, fizeram a pulverização de produtos químicos desinfetantes em áreas de grande circulação de pessoas como terminais rodoviários e praças públicas, unidades de saúde, órgãos administrativos, assim como o centro de convivência de idosos, em Itapemirim. No município, 676 pessoas foram infectadas pelo coronavírus e 35 morreram vítimas da doença. 
Fuzileiros da Marinha do Brasil fazem higienização no Litoral Sul
Fuzileiros da Marinha do Brasil fazem higienização no Litoral Sul Crédito: Divulgação/PMM

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Em Marataízes, as equipes visitaram unidades de saúde, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a sede da prefeitura e no UPA 24 Horas da Cidade Nova. Mais de 40 locais devem receber a limpeza neste trabalho. A cidade soma, até o momento, 848 casos de Covid-19 e 40 mortes, segundo dados do Governo do Estado.
A equipe é do grupamento operativo de fuzileiros navais de defesa nuclear, biológica, química e radiológica, em coordenação com o Comando Conjunto Leste. A atividade integra a Operação Covid-19, deflagrada pelo Ministério da Defesa no intuito de empregar as Forças Armadas em ações de prevenção e combate ao novo coronavírus.

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