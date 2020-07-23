Covid-19: Marinha higieniza pontos estratégicos no Litoral Sul do ES

Fuzileiros da Marinha do Brasil fazem higienização no Litoral Sul Crédito: Divulgação/PMM

Marinha do Brasil está atuando em O Corpo de Fuzileiros Navais daestá atuando em Marataízes Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo, na higienização e desinfecção de pontos estratégicos, com maior movimentação de pessoas na cidade. A ação de combate ao novo coronavírus termina nesta sexta-feira (24).

A ação de cooperação com as prefeituras, segundo a Marinha, acontece desde a última segunda-feira (20). As equipes de fuzileiros, protegidos pelos equipamentos de proteção individual, fizeram a pulverização de produtos químicos desinfetantes em áreas de grande circulação de pessoas como terminais rodoviários e praças públicas, unidades de saúde, órgãos administrativos, assim como o centro de convivência de idosos, em Itapemirim. No município, 676 pessoas foram infectadas pelo coronavírus e 35 morreram vítimas da doença.

Fuzileiros da Marinha do Brasil fazem higienização no Litoral Sul Crédito: Divulgação/PMM

Em Marataízes, as equipes visitaram unidades de saúde, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a sede da prefeitura e no UPA 24 Horas da Cidade Nova. Mais de 40 locais devem receber a limpeza neste trabalho. A cidade soma, até o momento, 848 casos de Covid-19 e 40 mortes, segundo dados do Governo do Estado.