África do Sul decide fechar maioria das escolas até o final de agosto

Sala de aula vazia é consequência da pandemia Crédito: Wokandapix/ Pixabay

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou nesta quinta-feira (23) o fechamento de todas as escolas públicas do país a partir da próxima semana.

A medida é uma tentativa de impedir a disseminação do coronavírus no país, o mais atingido da África na atual pandemia e que tem visto uma explosão de casos desde o início de julho.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a África do Sul tem 394.948 casos confirmados da doença, com 5.940 mortes.

Ramaphosa afirmou que a decisão foi tomada por precaução. Em seu anúncio, ele disse que todas as escolas irão fechar na próxima segunda (27) e que a maioria dos alunos seguirá em casa até o dia 24 de agosto.