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Combate à Covid-19

África do Sul decide fechar maioria das escolas até o final de agosto

A medida é uma tentativa de impedir a disseminação do coronavírus no país, o mais atingido da África na atual pandemia e que tem visto uma explosão de casos desde o início de julho

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 19:18
Sala de aula vazia: ainda não há data definida para retorno das escolas
Sala de aula vazia é consequência da pandemia Crédito: Wokandapix/ Pixabay
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou nesta quinta-feira (23) o fechamento de todas as escolas públicas do país a partir da próxima semana.
A medida é uma tentativa de impedir a disseminação do coronavírus no país, o mais atingido da África na atual pandemia e que tem visto uma explosão de casos desde o início de julho.
Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a África do Sul tem 394.948 casos confirmados da doença, com 5.940 mortes.
Ramaphosa afirmou que a decisão foi tomada por precaução. Em seu anúncio, ele disse que todas as escolas irão fechar na próxima segunda (27) e que a maioria dos alunos seguirá em casa até o dia 24 de agosto.
As exceções são os estudantes da 12ª série (semelhante ao 3º ano do ensino médio no Brasil) e os da 7ª série (semelhante à 7ª série do ensino fundamental brasileiro). O primeiro grupo deve voltar para a aula já no dia 3 de agosto, enquanto o segundo vai retornar a partir do dia 10. Não está claro ainda o que acontecerá com as escolas particulares do país.

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