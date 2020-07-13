Queremos sua opinião: Você vai mandar seu filho para a escola em 2020?

Enquanto Estado, prefeituras e instituições particulares discutem as estratégias para a volta às aulas nas escolas, com protocolos de segurança que incluem uso de máscaras, distanciamento e revezamento das turmas de alunos, muitas famílias mostram-se apreensivas com a perspectiva de retorno presencial. Há um movimento de pais que prega a manutenção do atendimento remoto neste ano, e retomada apenas em 2021.
Para entender um pouco mais sobre como as famílias lidam com as questões relacionadas à Covid-19 e educação, A Gazeta elaborou um questionário para os pais opinarem sobre o grau de segurança para a retomada das aulas neste ano e o formato mais adequado de ensino para a continuidade do ano letivo de 2020.