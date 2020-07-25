12 perguntas e respostas sobre as propostas para a volta às aulas no ES

Para que o retorno às aulas seja feito com segurança e prudência, será necessário informação com qualidade, de acordo com o vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Costa Gomes. Ele afirma que, assim que a reabertura das unidades for autorizada, professores e funcionários devem ser os primeiros a serem recebidos para que todos os esclarecimentos necessários sejam feitos e, se a instituição desejar, terá inclusive a participação de um médico. Já a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que tanto o protocolo sanitário, quanto o calendário letivo, estão sendo pontos de análise do Grupo de Trabalho (GT) que discute o retorno às aulas presenciais e que contempla a participação do Sinepe, Undime, Sindicatos, Ministério Público, dentre outras instituições. Ambos os documentos estão em fase de elaboração.