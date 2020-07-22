Covid-19 no ES: volta às aulas expõe 161 mil pessoas do grupo de risco

Estudo da FioCruz aponta que reabertura das escolas pode oferecer perigo Crédito: Joel Silva/ Folhapress

Mais de 161 mil capixabas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 podem ser expostos ao novo coronavírus com o retorno das aulas presenciais no Espírito Santo . É isso que um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) concluiu, após levantar dados sobre o perfil das pessoas que convivem com jovens em idade escolar.

Segundo a nota técnica publicada nesta quarta-feira (22) , são 68.437 adultos com diabetes, doenças de coração ou problemas no pulmão. Além de 93.095 idosos. Todos eles vivem com, pelo menos, uma criança ou adolescente que poderia contrair a doença e transmiti-la dentro de casa para os próprios familiares.

2.083 mortes registradas no ES vitimaram idosos ou adultos com alguma comorbidade

Vale lembrar que os obesos, os fumantes e os doentes renais crônicos não foram considerados pelo levantamento. Ou seja, a quantidade de pessoas que integram o grupo de risco da Covid-19 e que começariam a ficar expostas com o retorno das atividades escolares pode ser ainda maior.

É importante ressaltar que esses dois perfis de capixabas são o da grande maioria das pessoas que perderam a vida em decorrência da pandemia no Estado: 75% dos óbitos acometeram idosos e 14% interromperam os planos de adultos com alguma comorbidade.

"Retomar as aulas sem considerar o provável impacto para além dos alunos é arriscado, pois para quem vive com eles não será mais possível adotar o fique em casa. Além disso, há um contingente enorme de pessoas que estão envolvidas na atividade escolar" Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) - Nota Técnica 12 - de 22 de julho de 2020

Devido ao cenário da pandemia, a FioCruz destaca a dificuldade de garantir o distanciamento mínimo entre os estudante nas escolas e ressalta que não é descartada a hipótese de que ocorra aumento do número de novos casos em crianças, embora estas não sejam o alvo principal da doença.

Referência sobre o assunto no país, a instituição também alerta para outro problema da volta às aulas: o Brasil não vive um momento de clara diminuição de casos e óbitos e ainda apresenta um agravante que é a desmobilização de recursos de saúde em algumas regiões, que podem ser demandados de forma abrupta.

500 novos óbitos poderiam acontecer no Espírito Santo, considerando a atual taxa de letalidade do Estado, no cenário otimista simulado pela FioCruz

Para ilustrar esse potencial aumento da demanda por assistência médica, a nota técnica considerou um cenário otimista, em que apenas 10% dessa população de risco precisasse de uma unidade de terapia intensiva (UTI). Ainda assim, isso significa que seriam mais de 16 mil capixabas precisando de leitos do tipo.

A VOLTA ÀS AULAS NO ES: UM BREVE PANORAMA

Suspensas desde o dia 17 de março, as aulas presenciais ainda não têm data para voltarem no Espírito Santo. De acordo com o decreto em vigor, as escolas seguirão fechadas, pelo menos, até o final deste mês. Porém, em entrevistas recentes, o secretário de saúde Nésio Fernandes já adiantou que o retorno pode acontecer apenas em outubro

9 MILHÕES DE PESSOAS EM RISCO NO BRASIL

Quando a volta às aulas ganha âmbito nacional, mais de 9 milhões de brasileiros que integram o grupo de risco da Covid-19 poderiam ser expostos ao novo coronavírus por meio dos estudantes que moram com eles. Sendo 5,3 milhões de idosos e 3,8 adultos com alguma das três comorbidades (diabetes, problema no pulmão e doenças de coração).