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Redução

Coronavírus: UTIs do ES registram 71,88% de ocupação

O Painel Covid-19 apontou que o percentual atingido nesta quarta-feira (22) é o mais baixo desde o dia 14 de maio. São 704 leitos no Estado e 506 estão em uso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 17:43

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 17:43

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Taxa de ocupação registrada nesta quarta-feira (22) é a menor desde 14 de maio no ES Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensvia (UTI) para pacientes com coronavírus no Espírito Santo voltou a reduzir e atingiu 71,88%. Os dados são da atualização desta quarta-feira (22) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que apontou que são 704 leitos disponibilizados no Estado e 506 estão em uso.
Esse é o menor percentual de ocupação de UTIs registrado pelo Painel Covid-19 desde o dia 14 de maio, quando 67,89% dos leitos estavam sendo utilizados. Além disso, o índice desta quarta-feira é 1,31 pontos percentuais mais baixo do que o apontado na última terça-feira (21), que era de 73,19%.
Ainda segundo o Painel Covid-19, as enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus chegaram ao percentual de 61,64% de ocupação. São 769 leitos existentes, dos quais estão 474 sendo utilizados. Já no total, somando enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.473 leitos e 980 estão em uso, ou seja, 66,53%.

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A Região Norte do Espírito Santo possui a taxa mais alta do Estado, com 76,92% dos leitos de UTI ocupados. São 78 vagas oferecidas e 60 estão ocupadas. Em seguida está a Região Sul, que tem 95 leitos de UTI disponibilizados e 70 destes estão em uso, o que significa 73,68%.
A Região Metropolitana atingiu o percentual de 71,05%, com 346 leitos ocupados dos 487 existentes. Já a Região Central possui a menor taxa de ocupação, com 68,18%. São 44 leitos à disposição da população e 30 estão em uso.

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