Coronavírus: UTIs do ES registram 71,88% de ocupação

Taxa de ocupação registrada nesta quarta-feira (22) é a menor desde 14 de maio no ES Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensvia (UTI) para pacientes com coronavírus no Espírito Santo voltou a reduzir e atingiu 71,88%. Os dados são da atualização desta quarta-feira (22) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que apontou que são 704 leitos disponibilizados no Estado e 506 estão em uso.

Ainda segundo o Painel Covid-19, as enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus chegaram ao percentual de 61,64% de ocupação. São 769 leitos existentes, dos quais estão 474 sendo utilizados. Já no total, somando enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.473 leitos e 980 estão em uso, ou seja, 66,53%.

A Região Norte do Espírito Santo possui a taxa mais alta do Estado, com 76,92% dos leitos de UTI ocupados. São 78 vagas oferecidas e 60 estão ocupadas. Em seguida está a Região Sul, que tem 95 leitos de UTI disponibilizados e 70 destes estão em uso, o que significa 73,68%.