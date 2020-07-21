Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Covid-19: ES tem menor taxa de ocupação de UTIs dos últimos dois meses

As enfermarias para pacientes infectados registraram 63,85% de ocupação, o que representa, em números absolutos, que dos 769 leitos oferecidos e 491 estão em uso. No total, somando enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.474 leitos, sendo que 1.007 estão ocupados, um percentual de 78,32%.