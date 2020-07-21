Covid-19: ES tem menor taxa de ocupação de UTIs dos últimos dois meses
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinadas às vítimas da Covid-19 no Espírito Santo chegou a 73,19%, a menor dos últimos dois meses. De acordo com a atualização desta terça-feira (21) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 705 leitos no total para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus em estado grave e 516 estão em uso.
As enfermarias para pacientes infectados registraram 63,85% de ocupação, o que representa, em números absolutos, que dos 769 leitos oferecidos e 491 estão em uso. No total, somando enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.474 leitos, sendo que 1.007 estão ocupados, um percentual de 78,32%.
Foi a segunda queda do índice em uma semana. No último sábado (18), o Painel Covid-19 registrou o menor percentual dos últimos dois meses, com 73,9% dos leitos de UTI ocupados na ocasião.
A Região Norte do Espírito Santo possui a taxa mais alta de ocupação de leitos no Estado, com 82,05%. São disponibilizados 78 leitos de UTI e 64 estão com pacientes. A Região Metropolitana registrou percentual de utilização de 73,03%, com 487 leitos existentes e 360 sendo utilizados.
A Região Sul atingiu 67,71% das UTIs ocupadas, com 96 leitos oferecidos e 65 utilizados. Já a Região Central possui a menor taxa de ocupação de leitos de UTI do Estado. São 44 leitos existentes e 27 em uso, um percentual de 61,36%.
CASOS
O Espírito Santo registrou, atualmente, mais de 72 mil registros de pessoas contaminadas, segundo os últimos dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde. Desse total, mais de 50 mil pacientes estão curados. O site também aponta que 2.280 moradores do estado perderam a vida devido à infecção pelo novo coronavírus.