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Pandemia

Covid-19: ES tem menor taxa de ocupação de UTIs dos últimos dois meses

A taxa de ocupação de leitos é um dos principais fatores considerados para a confecção do mapa de risco do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 17:20

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 17:20

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Covid-19: ES tem menor taxa de ocupação de UTIs dos últimos dois meses
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinadas às vítimas da Covid-19 no Espírito Santo chegou a 73,19%, a menor dos últimos dois meses. De acordo com a atualização desta terça-feira (21) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 705 leitos no total para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus em estado grave e 516 estão em uso.
As enfermarias para pacientes infectados registraram 63,85% de ocupação, o que representa, em números absolutos, que dos 769 leitos oferecidos e 491 estão em uso. No total, somando enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.474 leitos, sendo que 1.007 estão ocupados, um percentual de 78,32%.
Foi a segunda queda do índice em uma semana. No último sábado (18), o Painel Covid-19 registrou o menor percentual dos últimos dois meses, com 73,9% dos leitos de UTI ocupados na ocasião.
Região Norte do Espírito Santo possui a taxa mais alta de ocupação de leitos no Estado, com 82,05%. São disponibilizados 78 leitos de UTI e 64 estão com pacientes. A Região Metropolitana registrou percentual de utilização de 73,03%, com 487 leitos existentes e 360 sendo utilizados. 
Região Sul atingiu 67,71% das UTIs ocupadas, com 96 leitos oferecidos e 65 utilizados. Já a Região Central possui a menor taxa de ocupação de leitos de UTI do Estado. São 44 leitos existentes e 27 em uso, um percentual de 61,36%.

CASOS

O Espírito Santo registrou, atualmente, mais de 72 mil registros de pessoas contaminadas, segundo os últimos dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde. Desse total, mais de 50 mil pacientes estão curados. O site também aponta que 2.280 moradores do estado perderam a vida devido à infecção pelo novo coronavírus. 

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