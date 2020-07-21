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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.280 mortes e passa de 72 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados 902 novos casos e 24 óbitos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 16:53

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:53

Coronavírus
Conter o avanço do novo coronavírus é uma preocupação global Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 72.605 casos e 2.280 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta terça-feira (21). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 902 pessoas e resultou em 24 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 11.145 registros da doença, seguida por Vitória (9.957), Serra (9.848) e Cariacica (8.025). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.324 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 51.300 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,14% e, até agora, 152.927 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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