Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Anvisa aprova teste da vacina contra o coronavírus da Pfizer no Brasil
Saúde

Anvisa aprova teste da vacina contra o coronavírus da Pfizer no Brasil

A aprovação, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça (21), vale para as vacinas BNT162b1 e BNT162b2
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 14:37

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 14:37

Laboratórios farmacêuticos temem ficar sem estoque de insumos utilizados na fabricação de medicamentos
Com a nova autorização, já são três os estudos clínicos de vacina com aval para serem conduzidos no país. Crédito: Pixabay
A Anvisa (Agência Nacional e Vigilância Sanitária) deu aval a mais um teste para vacina contra a Covid-19 no Brasil.
A aprovação, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça (21), vale para as vacinas BNT162b1 e BNT162b2, em desenvolvimento pela Pfizer em conjunto com a BioNTech.
Com a nova autorização, já são três os estudos clínicos de vacina com aval para serem conduzidos no país. As outras duas imunizações testadas aqui são a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e a do laboratório chinês Sinovac.
Os testes devem ser feitos com inclusão de cerca de 29 mil voluntários -destes, 5.000 serão do Brasil, distribuídos em São Paulo e na Bahia.
Segundo a Anvisa, as vacinas em estudo são baseadas em RNA, que codifica um antígeno específico do novo coronavírus. O RNA é traduzido pelo organismo humano em proteínas que tentarão induzir uma resposta imunológica.
O Brasil deve participar do terceiro estágio de estudos, que na prática corresponde às fases 2 e 3 de estudos clínicos, quando são avaliados mais dados de qualidade e eficácia.
A decisão pelo aval a mais um estudo clínico de vacina contra a Covid havia sido adiantada pela Folha de S.Paulo nesta segunda (20). Um outro pedido de autorização ainda está sob análise.

Veja Também

Consórcio de imprensa aponta total de 80.493 mortes por Covid-19 no País

Vacina de Oxford para Covid é segura e induz resposta imune, dizem cientistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados