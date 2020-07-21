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Pandemia

Consórcio de imprensa aponta total de 80.493 mortes por Covid-19 no País

Os dados divulgados nesta terça (21) são de levantamento feito pelos veículos de comunicação junto às secretarias estaduais de Saúde

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 14:15
Coronavírus tem provocado impacto na economia
Coronavírus tem provocado impacto em amplos aspectos da sociedade brasileira  Crédito: Freepik
O Brasil registrou 7.408 novos casos de covid-19 desde as 20 horas da segunda-feira, 20. A soma de casos chega a 2.129 053, conforme levantamento realizado pelo consórcio formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL .
O total de mortos está em 80.493, com 242 novos óbitos registrados desde as 20 horas da segunda-feira, mostra divulgação feita nesta terça-feira, 21.
Os dados são de levantamento feito pelos veículos de comunicação junto às secretarias estaduais de Saúde.

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