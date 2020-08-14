Covid-19: como vai funcionar a volta às aulas nas faculdades do ES

As salas de aula nas faculdades deverão ser reorganizadas, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metro exigido na portaria do governo do ES Crédito: shutterstock

Mesmo sem ainda uma definição sobre a data para retorno das aulas presenciais no Espírito Santo , instituições particulares de ensino superior já estão se adaptando para a retomada, especialmente agora que o governo publicou o protocolo de biossegurança que deve ser implementado nas escolas e faculdades para prevenção e controle da Covid-19 . No planejamento, algumas até já fazem o retorno gradual com as equipes, antes da chegada dos alunos.

A Universidade Vila Velha (UVV) iniciou o 2º semestre letivo de 2020 nesta segunda-feira (10) com aulas em formato telepresencial até o dia 30 de agosto, ou seja, professores já estão na instituição para dar as atividades que são acompanhadas remotamente pelos estudantes. A previsão é que, a partir de setembro, com autorização do governo , possam ser restabelecidas as aulas presenciais, mas ficará a critério do aluno continuar no modelo telepresencial ou na própria instituição.

A UVV, ressalta a assessoria, está em constante análise das determinações do governo para seguir de forma criteriosa os protocolos sanitários. Entre outras medidas, estão previstos: o limite de alunos por sala; horários diferenciados de intervalo para evitar aglomerações; desinfecção constante de pontos de contato, tais como maçanetas, teclados e corrimãos; instalação de tapete sanitizante nas portarias; dispensadores de álcool em gel nos locais de circulação e na entrada das salas de aula; uso de máscara obrigatório; e aferição de temperatura.

Todos os professores e funcionários da instituição também estão sendo treinados para cumprir com os procedimentos de prevenção ao contágio do coronavírus, assim como controle e orientação dos alunos.

Na Multivix, a previsão de retorno às aulas remotas é no dia 19 de agosto, enquanto aguarda autorização do governo para retomada das atividades presenciais no início de setembro. "Para isso, foi montado um setor estratégico exclusivo para os cuidados durante a pandemia, realizando análises e montando planos de retorno seguro, visando, acima de tudo, o bem-estar dos alunos e funcionários. Entretanto, caso não ocorra a autorização de retorno presencial, também já existe um plano para continuação das aulas remotas com tecnologia de ponta, auxílio de aplicativos, professores ao vivo e acompanhamento on-line", informa a faculdade, por meio da assessoria.

PROTOCOLO

Já o Centro Universitário Salesiano- UniSales elaborou um plano de contingência para retorno das atividades e, no documento, há um protocolo de biossegurança e cartilha de orientação para alunos, professores e funcionários.

"Para reduzirmos as aglomerações, o retorno às atividades será escalonado, e ainda trabalharemos com intervalos de aulas diferenciados para os cursos. Também adotamos medidas de segurança indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Vigilância Sanitária, como o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura, aumento dos pontos para lavagem das mãos, disponibilização de álcool em gel nas entradas e corredores, tapetes sanitizantes, demarcação dos espaços nas salas de aula e áreas comuns garantindo o afastamento de 1,5 metro", pontua a assessoria da instituição.

Os alunos da área da Saúde do Unisales foram autorizados a retornar nesta segunda, tanto para capacitação das equipes em relação às medidas de biossegurança quanto para realizar atendimentos on-line, cuja prática faz parte da sua formação.

A Faesa, por sua vez, segue com aulas digitais teóricas para todos os cursos no segundo semestre de 2020, até que o retorno das aulas presenciais seja autorizado. No momento, apenas as aulas práticas são realizadas presencialmente, com autorização governo, conforme informa a assessoria de imprensa.

"O Centro Universitário irá seguir todas as orientações dos órgãos competentes e já implementou um protocolo rigoroso de segurança e proteção à saúde, determinando a ocupação dos espaços com distanciamento seguro, higienização adequada do campus a cada turno, o controle do acesso com medição de temperatura e uso obrigatório de máscaras", relaciona.

DISTANCIAMENTO

Na Estácio, o calendário acadêmico está mantido com aulas transmitidas ao vivo pela internet e o segundo semestre letivo já teve início. O formato permitiu o atendimento de toda a comunidade acadêmica, assegura a assessoria, nos mesmos horários das atividades presenciais.

Para a retomada, quando houver autorização, a faculdade tem um planejamento que contempla nova configuração dos espaços para garantir o distanciamento, dispensadores com álcool em gel no campus, e sinalizadores com orientações sanitárias.

"A equipe de limpeza será reforçada, garantindo a higienização de espaços comuns e o uso de equipamentos de segurança será obrigatório. Para a instituição, a prioridade é contribuir, de forma efetiva, no esforço nacional de combate à propagação do vírus", acrescenta a Estácio, em nota da assessoria.

O Comitê Gestor de Crise Coronavírus do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) divulgou um comunicado nesta segunda em que, entre outras considerações, destaca que, seguindo orientação do protocolo do governo, serão nomeados membros para os Comitês Locais de Prevenção, que serão responsáveis por orientar, organizar, acompanhar e verificar o cumprimento das medidas de segurança por parte da comunidade acadêmica.