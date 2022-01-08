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Ponte reaberta

Terceira Ponte é liberada duas horas após interdição para operação de resgate

Os dois sentidos da ponte foram interditados por solicitação do Corpo de Bombeiros, informou a Rodosol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2022 às 12:58

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:58

Terceira Ponte é liberada após uma hora de interdição
Terceira Ponte é liberada após duas horas de interdição Crédito: Ricardo Medeiros
A Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha, ficou interditada por cerca de duas horas, neste sábado (8), para uma operação de resgate.
Terceira Ponte é interditada neste sábado (8)
Terceira Ponte é interditada neste sábado (8) Crédito: Reprodução/Rodosol
Os dois sentidos da via ficaram interditados por solicitação do Corpo de Bombeiros, informou a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte. Durante o período, uma fila carros se formou nas proximidades dos acessos à ponte.
Fila de veículos no acesso à Terceira Ponte
Fila de veículos no acesso à Terceira Ponte Crédito: Reprodução/Rodosol
A interdição dos dois sentidos da via foi anunciada às 12h37 deste sábado pela Rodosol. As pistas foram liberadas por volta das 14h33.

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Atualização

08/01/2022 - 3:39
A Terceira Ponte ficou interditada por duas horas neste sábado, e não por uma hora como citado anteriormente na matéria. A informação foi corrigida.

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