Terceira Ponte é liberada duas horas após interdição para operação de resgate

A Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha, ficou interditada por cerca de duas horas, neste sábado (8), para uma operação de resgate.
Os dois sentidos da via ficaram interditados por solicitação do Corpo de Bombeiros, informou a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte. Durante o período, uma fila carros se formou nas proximidades dos acessos à ponte.
A interdição dos dois sentidos da via foi anunciada às 12h37 deste sábado pela Rodosol. As pistas foram liberadas por volta das 14h33.
Atualização
08/01/2022 - 3:39
A Terceira Ponte ficou interditada por duas horas neste sábado, e não por uma hora como citado anteriormente na matéria. A informação foi corrigida.