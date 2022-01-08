Terceira Ponte é liberada duas horas após interdição para operação de resgate

Terceira Ponte é liberada após duas horas de interdição Crédito: Ricardo Medeiros

A Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha, ficou interditada por cerca de duas horas, neste sábado (8), para uma operação de resgate.

Terceira Ponte é interditada neste sábado (8) Crédito: Reprodução/Rodosol

Os dois sentidos da via ficaram interditados por solicitação do Corpo de Bombeiros, informou a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte. Durante o período, uma fila carros se formou nas proximidades dos acessos à ponte.

Fila de veículos no acesso à Terceira Ponte Crédito: Reprodução/Rodosol

A interdição dos dois sentidos da via foi anunciada às 12h37 deste sábado pela Rodosol. As pistas foram liberadas por volta das 14h33.

A Terceira Ponte está interditada nos dois sentidos por solicitação do Corpo de Bombeiros para uma operação de urgência/emergência. [12:37] — RodoSol (@RodoSol) January 8, 2022

? Terceira Ponte: pistas liberadas nos dois sentidos da Ponte. [14:33] — RodoSol (@RodoSol) January 8, 2022