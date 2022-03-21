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Feminicídio

Homem se entrega à polícia e confessa ter matado a esposa em Cariacica

Jocimar Fernandes Quirino, de 37 anos, se apresentou à DHPP  no último sábado (19) e admitiu ter estrangulado Daniela Oliveira Leão no dia anterior; ele era o suspeito pelo crime e foi levado ao Centro de Triagem de Viana

Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:39

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 mar 2022 às 12:39
ocimar Fernandes Quirino matou a esposa estrangulada em Cariacica
Jocimar Fernandes Quirino confessou ter estrangulado e matado a mulher em Cariacica Crédito: Reprodução
Na última sexta-feira (18), a auxiliar de serviços gerais Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de casa no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, com sinais de estrangulamento no pescoço, sangramento na cabeça e ainda hematomas na face. O suspeito pelo crime era o marido dela, Jocimar Fernandes Quirino, de 37 anos, que, inclusive chegou a ligar para a família da vítima, confessando ter assassinado a própria mulher.

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No dia seguinte ao crime, o suspeito se entregou e confessou ter tirado a vida de Daniele. Segundo a Polícia Civil, na tarde do último sábado (19), um homem de 37 anos se apresentou no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de um advogado, afirmando ser o autor do feminicídio ocorrido na sexta-feira (18) em Padre Gabriel, Cariacica.
Homem se entrega à polícia e confessa ter matado a esposa em Cariacica
"O homem tinha mandados de prisão em aberto por outros crimes, que foram cumpridos pela equipe do plantão do DHPP e o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O feminicídio segue sob investigação na Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que vai apurar as circunstâncias do fato e confirmar a autoria", finaliza a nota da PC.

TENTATIVA DE SEPARAÇÃO

Daniela e Jocimar estavam casados há 12 anos, tiveram um filho, e a auxiliar de serviço tentava se separar dele, porém o marido não aceitava o término do casamento. Uma irmã da vítima contou à reportagem que as brigas entre o casal eram constantes, inclusive na manhã do dia em que ela foi morta. O filho deles, um menino de 10 anos, foi quem encontrou a mãe sem vida, em casa, quando retornava da escola. Daniele também era mãe de um jovem de 18 anos, fruto de outro relacionamento.
Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, foi morta dentro de casa; polícia afirma que marido cometeu o crime
Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, foi morta dentro de casa. O marido, Jocimar se entregou e confessou o crime Crédito: Reprodução
Ainda segundo os investigadores, o homem teria ido à casa da sogra, mãe da vítima, e contado sobre o crime. Depois disso, ele não foi mais encontrado. O suspeito de matar Daniela Oliveira Leão tinha mandado de prisão em aberto por outro homicídio, de acordo com informações apuradas no local com a Polícia Civil.

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