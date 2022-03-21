Jocimar Fernandes Quirino confessou ter estrangulado e matado a mulher em Cariacica Crédito: Reprodução

No dia seguinte ao crime, o suspeito se entregou e confessou ter tirado a vida de Daniele. Segundo a Polícia Civil, na tarde do último sábado (19), um homem de 37 anos se apresentou no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de um advogado, afirmando ser o autor do feminicídio ocorrido na sexta-feira (18) em Padre Gabriel, Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Homem se entrega à polícia e confessa ter matado a esposa em Cariacica

"O homem tinha mandados de prisão em aberto por outros crimes, que foram cumpridos pela equipe do plantão do DHPP e o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O feminicídio segue sob investigação na Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que vai apurar as circunstâncias do fato e confirmar a autoria", finaliza a nota da PC.

TENTATIVA DE SEPARAÇÃO

Daniela e Jocimar estavam casados há 12 anos, tiveram um filho, e a auxiliar de serviço tentava se separar dele, porém o marido não aceitava o término do casamento. Uma irmã da vítima contou à reportagem que as brigas entre o casal eram constantes, inclusive na manhã do dia em que ela foi morta. O filho deles, um menino de 10 anos, foi quem encontrou a mãe sem vida, em casa, quando retornava da escola. Daniele também era mãe de um jovem de 18 anos, fruto de outro relacionamento.

Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, foi morta dentro de casa. O marido, Jocimar se entregou e confessou o crime Crédito: Reprodução