Na última sexta-feira (18), a auxiliar de serviços gerais Daniela Oliveira Leão, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de casa no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, com sinais de estrangulamento no pescoço, sangramento na cabeça e ainda hematomas na face. O suspeito pelo crime era o marido dela, Jocimar Fernandes Quirino, de 37 anos, que, inclusive chegou a ligar para a família da vítima, confessando ter assassinado a própria mulher.
No dia seguinte ao crime, o suspeito se entregou e confessou ter tirado a vida de Daniele. Segundo a Polícia Civil, na tarde do último sábado (19), um homem de 37 anos se apresentou no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de um advogado, afirmando ser o autor do feminicídio ocorrido na sexta-feira (18) em Padre Gabriel, Cariacica.
Homem se entrega à polícia e confessa ter matado a esposa em Cariacica
"O homem tinha mandados de prisão em aberto por outros crimes, que foram cumpridos pela equipe do plantão do DHPP e o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O feminicídio segue sob investigação na Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que vai apurar as circunstâncias do fato e confirmar a autoria", finaliza a nota da PC.
TENTATIVA DE SEPARAÇÃO
Daniela e Jocimar estavam casados há 12 anos, tiveram um filho, e a auxiliar de serviço tentava se separar dele, porém o marido não aceitava o término do casamento. Uma irmã da vítima contou à reportagem que as brigas entre o casal eram constantes, inclusive na manhã do dia em que ela foi morta. O filho deles, um menino de 10 anos, foi quem encontrou a mãe sem vida, em casa, quando retornava da escola. Daniele também era mãe de um jovem de 18 anos, fruto de outro relacionamento.
Ainda segundo os investigadores, o homem teria ido à casa da sogra, mãe da vítima, e contado sobre o crime. Depois disso, ele não foi mais encontrado. O suspeito de matar Daniela Oliveira Leão tinha mandado de prisão em aberto por outro homicídio, de acordo com informações apuradas no local com a Polícia Civil.