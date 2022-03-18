Retratos da pobreza no ES formam um mosaico dos anseios por um país melhor

Fernando, que vive na rua, comemora ter recebido a doação de uma cabeça de peixe para matar a fome Crédito: Fernando Madeira

É gente demais, e cada uma dessas pessoas com uma história particular. Mas é quando se dá voz a quem, diuturnamente, não tem um prato de comida garantido que a dimensão humana dessa tragédia ganha força. E foi isso que a repórter Aline Nunes e o fotógrafo Fernando Madeira conseguiram com a série de reportagens publicadas nesta semana por este jornal

Há Fernando, que comemora ter recebido a doação de uma cabeça de peixe para matar a fome. Há Vera Lúcia que, sem renda fixa, costuma deixar de comer para garantir a alimentação dos quatro filhos que vivem com ela. Há Gleiciane, que sobrevive na informalidade e de auxílios do governo, somando cerca de R$ 450 mensais. Há Lucimara, que revira latões na Ceasa para consumir o que é descartado. Há, invariavelmente, o medo da fome.

Pobreza no ES

São essas as pessoas que sofrem na pele com as sucessivas crises econômicas no país, desde 2015. Mas o processo se acelerou com a pandemia : no Espírito Santo, o nível da pobreza passou de 22,4% em 2019 para 27,6 em 2020. A inflação decorrente inicialmente da crise sanitária e, agora, do conflito na Ucrânia - dois fenômenos globais, portanto, mas que encontraram um país já muito fragilizado - atinge os mais pobres com mais força, sobretudo pelo impacto na alimentação. Quem já tinha muito pouco passa a não ter nada.

A vulnerabilidade da pobreza está em cada aspecto da vida dessas pessoas. A fome é o extremo, e para que ela não chegue acabam dependendo de doações e de benefícios. O desemprego que assola o país desde a metade da década passada empurra as pessoas para a informalidade, que no Espírito Santo representou, em 2021, 39,4% da população economicamente ativa. Informalidade que faz dos semáforos da cidade uma forma de se ganhar dinheiro.