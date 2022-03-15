Combustíveis mais caros: não há solução mágica, há redução de danos

O impacto fiscal para os Estados, contudo, deve provocar nova guerra federativa. A nova regra também concedeu isenção do PIS/Pasep e da Cofins em 2022 sobre os combustíveis, dois impostos federais. O sacrifício na arrecadação para beneficiar o consumidor e reduzir o impacto na inflação é uma estratégia que, em curto prazo, pode evitar danos maiores à economia.