Aumento de salários de prefeitos e secretários contrasta com as mazelas do país

Prefeitos e secretários tiveram aumentos significativos neste início de ano Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O projeto, que inclui aumento de salário do vice-prefeito, de secretários municipais e de vereadores do município, foi proposto pela Mesa Diretora da Câmara e aprovado pelo legislativo municipal no último dia 7. Acabou sancionado pelo prefeito três dias depois.

Foram reajustes substanciais, de fazer inveja a qualquer trabalhador da iniciativa privada. A estimativa orçamentária prevê impacto de até R$ 1,26 milhão para os cofres da prefeitura anualmente. O valor do salário do vice-prefeito mais que duplicou, de R$ 4,8 mil para R$ 12 mil. Os secretários municipais, que antes recebiam o mesmo montante que o vice, tiveram os vencimentos reajustados para R$ 9 mil. Se, para os cargos da administração municipal, o reajuste passou a valer com a publicação da sanção no Diário Oficial, somente os vereadores da próxima legislatura vão receber o novo valor, de R$ 7,5 mil. Os atuais ocupantes da Câmara continuam recebendo R$ 4,8 mil.

Os percentuais são expressivos, até mesmo quando comparados com os reajustes conferidos aos demais funcionários públicos municipais. Servidores ativos e pensionistas de Guarapari tiveram um aumento equiparado à inflação, de 10,16%. Há nessas situações, uma contradição. Enquanto a crise financeira ainda persiste no país, legisladores e chefes do Executivo municipais se mobilizam em benefício próprio. Passado o momento mais crítico da pandemia, no qual tiveram que conter gastos com pessoal para o recebimento de verbas federais, as torneiras voltaram a se abrir como se os tempos fossem de bonança.