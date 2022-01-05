Colatina aprova reajuste de servidores e secretários que custará R$ 13 milhões ao ano

Câmara de Colatina Crédito: Alessandro Bachetti

Câmara de Vereadores de Colatina aprovou os projetos de lei, enviados pelo prefeito do município, Guerino Balestrassi (PSC), que aumentam os salários dos servidores efetivos e comissionados da prefeitura. O texto previa dobrar a remuneração dos secretários foi aceito por 12 votos a favor e dois contra. Já a proposta de revisão de 6% nos salários dos servidores municipais foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

Segundo a justificativa que acompanha o Projeto de Lei Complementar 03/2022, foi encontrada uma “defasagem dos valores dos vencimentos dos cargos em comissão”. Com o reajuste feito pela Prefeitura e aprovados pela Câmara, a remuneração dos secretários municipais e do Controlador-Geral cresceu 110%, ou seja, mais que dobrou. Com o salário atual de R$ 4.096, os profissionais passarão a receber R$ 8.600, já a partir de janeiro. ( Confira como ficam os salários

Veja como votaram os vereadores sobre o aumento dos salários dos secretários:

Adinilcio Pintos da Silva ( Coelho) SIM

Angelo Stelzer Neto (DEM) SIM

Claudinei Costa Santos (PSB) SIM

Dario Rudio Junior (MDB) SIM

Felippe Coutinho Martins (Tedinha) (PP) SIM

Geferson Israel Alves (SD) SIM

João Marcos Cunha Filho (PL) NÃO

Kecia Nascimento Bassetti Gregorio (PDT) SIM

Marcelo Carvalho Pretti (Patriota) SIM

Marlúcio Pedro do Nascimento (Cidadania) SIM

Miguel Angelo Guinzani Chieppe (Republicanos) SIM

Olmir Fernando de Araújo Castiglioni (Avante) SIM

Wagner Neumeg (Patriota) NÃO

Wanderson Rodrigues (SD) SIM

* O presidente da Câmara, Jolimar Barbosa da Silva (PL), vota apenas em caso de empate.

Já a proposta de revisão de 6% (Projeto de Lei 01/2022) para os servidores do município foi aprovada por unanimidade. A mudança engloba não só os ativos, mas também pensionistas, servidores do quadro do Poder Legislativo, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, a Autarquia do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), e até mesmo para os comissionados, que estão no outro projeto de reajuste. O reajuste começa a valer a partir de fevereiro.

Segundo a Prefeitura de Colatina , o aumento do salário tem o objetivo de adequar a cidade à realidade de municípios com quantitativo populacional e arrecadação per capita semelhante no Estado. Informou ainda que, segundo o estudo feito pelo município, a prefeitura tem condições de pagar os novos valores sem comprometer o orçamento.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colatina e Governador Lindenberg (Sispmc), Décio Rezende, questionou o aumento de 6%. Segundo eles, o valor não é suficiente para repor a defasagem salarial da categoria, que está desde 2017 sem reajuste.