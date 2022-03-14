Prefeito sanciona lei que quase dobra próprio salário e dá reajuste a vereadores no ES

Sede da Prefeitura de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

O valor do salário do vice-prefeito mais que duplicou, foi de R$ 4,8 mil para R$ 12 mil. Os secretários recebiam antes o mesmo valor que o vice, e agora passarão a receber R$ 9 mil. Para os cargos da administração municipal, o reajuste passou a valer a partir da publicação.

Arquivos & Anexos Projeto de Lei reajusta salário de prefeito, vice, secretários e vereadores de Baixo Guandu Documento contém o texto que foi publicado no Diário Oficial, justificativa e a estimativa orçamentária Tamanho do arquivo: 6mb Baixar

No caso dos vereadores, o salário deles vai de R$ 4,8 mil para R$ 7,5 mil. No entanto, o aumento só vai valer a partir de 2025, já que não é permitida a alteração na legislatura atual (2021/2024).

O projeto foi proposto pela Mesa Diretora da Câmara e aprovado pelo legislativo na última segunda-feira (7). Dos 13 vereadores, 10 votaram a favor e dois contra o reajuste. Neste caso, em regra, o presidente da Câmara, Leandro Gomes (MDB), não vota.

Os vereadores contrários ao projeto relataram que não houve tempo hábil para a análise dos textos. Durante a sessão da última semana, eles questionaram que o PL foi protocolado após às 19h de sexta-feira (4), quando já havia terminado o expediente legislativo.

De acordo com o texto, a justificativa para o aumento é que “o subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais fora fixado no ano de 2013, ou seja, nove anos sem qualquer reajuste, encontrando-se completamente defasado”. A estimativa orçamentária do projeto prevê impacto de até R$ 1,26 milhões para os cofres da Prefeitura anualmente.