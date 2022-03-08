Câmara Municipal de Baixo Guandu aprovou aumento Crédito: Câmara Municipal de Baixo Guandu

A Câmara Municipal de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo , aprovou nesta segunda-feira (7) um projeto de lei que aumenta o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Com a medida, a remuneração mensal do prefeito Lastênio Luiz Cardoso (Podemos) vai quase dobrar, passando de R$ 12 mil para R$ 23 mil.

Já o salário dos vereadores vai subir de R$ 4,8 mil para R$ 7,5 mil. O salário do vice-prefeito, atualmente de R$ 4,8 mil, subirá para R$ 12 mil, e os secretários, que recebem o mesmo que o vice, passarão a receber R$ 9 mil.

Para os cargos da administração municipal, segundo o texto do Projeto de Lei 10/2022, o aumento começa a valer a partir da data de publicação da lei. Já para os vereadores o novo valor só será ajustado em 2025, já que a Câmara não pode aprovar aumento para a legislatura atual (2021/2024).

Your browser does not support the audio element. Câmara no ES quase dobra salário de prefeito e aprova aumento para vereadores

De acordo com o texto, o aumento foi justificado pois “o subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais fora fixado no ano de 2013, ou seja 9 anos sem qualquer reajuste, encontrando-se completamente defasado”. A estimativa orçamentária do projeto prevê um impacto de R$ 1,26 milhão a mais para os cofres da prefeitura anualmente.

O aumento dos valores foi proposto pela Mesa Diretora da Câmara. Dos 13 vereadores da Casa, dez votaram a favor e dois contra. O presidente da Câmara, Leandro Gomes, em regra, não vota, exceto se houver empate. Veja como votaram os vereadores:

Alderino Gonçalves NÃO

Aprigio Rodrigues SIM

Alcebiades Alves de Souza (Bidim) SIM

Clóvis Pascolar SIM

Eliseu Siqueira SIM

Edmar Preto SIM

José Roberto SIM

Juscelino Henck SIM

Varli Queiros (Lico) SIM

Elias Fernando Mendes (Liu) SIM

Sueli Teodoro NÃO

Valmir Estevão SIM

Leandro Gomes - presidente da Câmara não vota



Os vereadores que votaram contra, Alderino Gonçalves (Patriota) e Sueli Teodoro (PC do B), questionaram durante a sessão que os projetos votados foram protocolados às 19 horas de sexta-feira (5), após o expediente da Câmara. Os vereadores afirmaram que receberam os documentos na manhã desta terça (8) e não houve tempo hábil para análise dos textos. Apesar dos questionamentos, a maioria dos parlamentares votou para manter o projeto na pauta da sessão.