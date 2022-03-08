Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Baixo Guandu

Câmara no ES quase dobra salário de prefeito e aprova aumento para vereadores

Vice-prefeito e secretários municipais também terão aumento, que foi proposto pela Câmara. No caso do prefeito, o salário vai passar de R$ 12 mil para R$ 23 mil
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 mar 2022 às 20:31

Publicado em 08 de Março de 2022 às 20:31

Câmara Municipal de Baixo Guandu votou aumento do salário de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores.
Câmara Municipal de Baixo Guandu aprovou aumento Crédito: Câmara Municipal de Baixo Guandu
A Câmara Municipal de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, aprovou nesta segunda-feira (7) um projeto de lei que aumenta o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Com a medida, a remuneração mensal do prefeito Lastênio Luiz Cardoso (Podemos) vai quase dobrar, passando de R$ 12 mil para R$ 23 mil.
Já o salário dos vereadores vai subir de R$ 4,8 mil para R$ 7,5 mil. O salário do vice-prefeito, atualmente de R$ 4,8 mil, subirá para R$ 12 mil, e os secretários, que recebem o mesmo que o vice, passarão a receber R$ 9 mil.
Para os cargos da administração municipal, segundo o texto do Projeto de Lei 10/2022, o aumento começa a valer a partir da data de publicação da lei. Já para os vereadores o novo valor só será ajustado em 2025, já que a Câmara não pode aprovar aumento para a legislatura atual (2021/2024). 
Câmara no ES quase dobra salário de prefeito e aprova aumento para vereadores

Veja Também

Deputado do ES compartilha fotos de militares ucranianas e faz comentário sexista

De acordo com o texto, o aumento foi justificado pois “o subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais fora fixado no ano de 2013, ou seja 9 anos sem qualquer reajuste, encontrando-se completamente defasado”. A estimativa orçamentária do projeto prevê um impacto de R$ 1,26 milhão a mais para os cofres da prefeitura anualmente.
O aumento dos valores foi proposto pela Mesa Diretora da Câmara. Dos 13 vereadores da Casa, dez votaram a favor e dois contra. O presidente da Câmara, Leandro Gomes, em regra, não vota, exceto se houver empate. Veja como votaram os vereadores:
  • Alderino Gonçalves NÃO
  • Aprigio Rodrigues SIM
  • Alcebiades Alves de Souza (Bidim) SIM
  • Clóvis Pascolar SIM
  • Eliseu Siqueira SIM
  • Edmar Preto SIM
  • José Roberto SIM
  • Juscelino Henck SIM
  • Varli Queiros (Lico) SIM
  • Elias Fernando Mendes (Liu) SIM
  • Sueli Teodoro NÃO
  • Valmir Estevão SIM
  • Leandro Gomes - presidente da Câmara não vota
Os vereadores que votaram contra, Alderino Gonçalves (Patriota) e Sueli Teodoro (PC do B), questionaram durante a sessão que os projetos votados foram protocolados às 19 horas de sexta-feira (5), após o expediente da Câmara. Os vereadores afirmaram que receberam os documentos na manhã desta terça (8) e não houve tempo hábil para análise dos textos. Apesar dos questionamentos, a maioria dos parlamentares votou para manter o projeto na pauta da sessão.
Além do projeto de aumento de salário, durante a sessão também foram aprovados, por unanimidade, o ticket alimentação mensal de R$ 200 para os servidores públicos e auxílio-gás para determinadas categorias, proposto pela prefeitura.

Veja Também

Prefeito contratou própria empresa para obra de casas populares em São Mateus, diz MPF

Prefeito de São Mateus contratou empresa carimbada para evento com Bolsonaro, diz PF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu espírito santo Política Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara
Festival em Santa Teresa exalta o carbonara; veja pratos e participantes
Imagem de destaque
Guerra pressiona inflação, que vem acima das projeções com alta de combustíveis e alimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados