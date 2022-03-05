Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fernando Madeira
Investigação policial

Prefeito de São Mateus contratou empresa carimbada para evento com Bolsonaro, diz PF

Jair Bolsonaro (PL) esteve em São Mateus em junho de 2021 para inaugurar casas populares no município. Uma das empresas contratadas pela prefeitura para montar a estrutura da recepção do presidente é denunciada em esquema de fraudes

Iara Diniz

Repórter

Publicado em

05 mar 2022 às 14:46
Presidente Jair Bolsonaro visita a cidade de São Mateus para entregar casas do Programa Casa Verde Amarela, (antigo Minha Casa Minha Vida), no Residencial São Mateus
Presidente Jair Bolsonaro em visita à cidade de São Mateus para entregar casas populares no bairro Aroeira Crédito: Fernando Madeira
Uma das empresas contratadas para montar a estrutura do evento de recepção do presidente Jair Bolsonaro (PL) à cidade de São Mateus, em junho de 2021, teve o contrato direcionado pela prefeitura. É o que aponta o inquérito da Polícia Federal, decorrente da Operação Minucius, que investiga um suposto conluio de empresários e servidores municipais, liderados pelo prefeito Daniel da Açaí  (sem partido), para fraudar contratos com o município.
A Gazeta teve acesso ao conteúdo do relatório. A empresa citada é a Massete Estrutura e Eventos, cujo proprietário, Gustavo Nunes Massete, foi preso preventivamente em setembro do ano passado. Ele é apontado pela PF como um dos principais aliados do prefeito “para prática de ilícitos”no município.
O empresário e outras 12 pessoas, entre elas Daniel, foram denunciados por organização criminosa pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta quinta-feira (03).
Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, Gustavo Massete aparece dentro do núcleo empresarial da organização criminosa, classificado como "imprescindível para a formalização dos contratos com o município", que eram conquistados por meio de processos licitatórios fraudulentos.
Esse grupo, formado por outros dois empresários, também destinava a Daniel parte dos ganhos (propina) pelas licitações, segundo o MPF.

SUSPEITA DE DIRECIONAMENTO

No contrato analisado pela Polícia Federal referente à visita de Bolsonaro, a empresa de Gustavo Massete alugou para a prefeitura de São Mateus um túnel geosystem e um tablado. 
O aluguel custou cerca de R$ 17 mil e o contrato foi feito dias antes do evento, em 08 de junho, com dispensa de licitação, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência do município.
O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Mateus para inauguração de um conjunto de casas populares no bairro Aroeira, em 11 de junho de 2021. 
O suposto direcionamento foi identificado durante análise do material apreendido pela PF no gabinete do prefeito, em setembro, durante a Operação Minucius. Entre os documentos estava um envelope com três propostas de fornecedores para aluguel de galpão, tablado e divisórias, e buffet.
De acordo com o inquérito, as ofertas continham um post-it indicando nomes de empresas a serem consultadas pelo setor de compras da prefeitura para contratação do serviço, “nas quais supostamente teria havido direcionamento na licitação”.
Em depoimento à Polícia Federal, uma servidora do município, que atua nos processos licitatórios, relatou que o post-it foi colado pela chefe de gabinete Luana Zordan Palombo, e que “seriam empresas indicadas por Luana para apresentar propostas para contratação direta.”
“Todos os processos para locação de estruturas (temporárias) vinham com uma anotação "URGENTE" e uma referência à COVID e foram por dispensa de licitação”, diz trecho do depoimento da servidora reproduzido no inquérito. A funcionária ainda complementa: “a empresa contratada sempre foi a Massete”.
A Massete Estruturas e Eventos tem diversos contratos com a prefeitura. Só no ano de 2020, o valor foi de mais de R$ 1 milhão. A proximidade do dono da empresa e do prefeito de São Mateus, que aparecem juntos em inúmeras fotos nas redes sociais, chama a atenção da Polícia Federal.
“Pode-se visualizar uma proximidade no mínimo não muito usual entre um prefeito municipal e um empresário que frequentemente ganha licitações e contratos públicos na sua circunscrição”, diz trecho do inquérito. 

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a defesa de Gustavo Massete informou que tem conhecimento da denúncia, mas vai se manifestar dentro do prazo legal, quando for notificada. "Desde já, acompanhamos todo o inquérito policial e temos a certeza absoluta da inocência do nosso cliente, que será provada durante a instrução processual", disse o advogado Júnior Mendonça.
Já a defesa de Daniel da Açaí, representada pelo advogado Altamiro Thadeu Sobreiro, disse que tem confiança na inocência do prefeito e que isso será provado na Justiça. Em relação à denúncia apresentada pelo MPF, Sobreiro afirmou acreditar que não será recebida. 
"Acreditamos que sequer haverá recebimento da denúncia, vez que há farta documentação demonstrando origem do dinheiro, bem como comprovará que as empresas ligadas a Daniel nunca receberam recursos públicos".

NOVO PEDIDO DE AFASTAMENTO

Após a Operação Minucius, Daniel da Açaí ficou preso por 10 dias. Ele teve a prisão revogada em outubro, mas continuou afastado da prefeitura por decisão judicial. Em dezembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a volta dele ao cargo. No mês de fevereiro, a Câmara de São Mateus rejeitou o pedido de impeachment contra o prefeito, que segue no comando da cidade.
A denúncia apresentada agora pelo MPF faz um novo pedido de afastamento do prefeito do cargo, que será analisada pela Justiça.

RELEMBRE O CASO

Prefeito, chefe de gabinete e empresários; quem são os presos pela PF em São Mateus

Documentos destruídos são encontrados no gabinete de prefeito de São Mateus

Fraude em São Mateus: 19 são investigados e contratos somam R$ 50 milhões

PF encontra R$ 400 mil na casa e R$ 300 mil em empresa de prefeito de São Mateus

A Gazeta integra o

Saiba mais
Jair Bolsonaro São Mateus Polícia Federal Prefeitura de São Mateus Operação Minucius Daniel da Açaí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados