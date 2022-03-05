Prefeito de São Mateus contratou empresa carimbada para evento com Bolsonaro, diz PF

Presidente Jair Bolsonaro em visita à cidade de São Mateus para entregar casas populares no bairro Aroeira Crédito: Fernando Madeira

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, Gustavo Massete aparece dentro do núcleo empresarial da organização criminosa, classificado como "imprescindível para a formalização dos contratos com o município", que eram conquistados por meio de processos licitatórios fraudulentos.

Esse grupo, formado por outros dois empresários, também destinava a Daniel parte dos ganhos (propina) pelas licitações, segundo o MPF.

SUSPEITA DE DIRECIONAMENTO

No contrato analisado pela Polícia Federal referente à visita de Bolsonaro, a empresa de Gustavo Massete alugou para a prefeitura de São Mateus um túnel geosystem e um tablado.

O aluguel custou cerca de R$ 17 mil e o contrato foi feito dias antes do evento, em 08 de junho, com dispensa de licitação, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência do município.

O suposto direcionamento foi identificado durante análise do material apreendido pela PF no gabinete do prefeito, em setembro, durante a Operação Minucius. Entre os documentos estava um envelope com três propostas de fornecedores para aluguel de galpão, tablado e divisórias, e buffet.

De acordo com o inquérito, as ofertas continham um post-it indicando nomes de empresas a serem consultadas pelo setor de compras da prefeitura para contratação do serviço, “nas quais supostamente teria havido direcionamento na licitação”.

Em depoimento à Polícia Federal, uma servidora do município, que atua nos processos licitatórios, relatou que o post-it foi colado pela chefe de gabinete Luana Zordan Palombo, e que “seriam empresas indicadas por Luana para apresentar propostas para contratação direta.”

“Todos os processos para locação de estruturas (temporárias) vinham com uma anotação "URGENTE" e uma referência à COVID e foram por dispensa de licitação”, diz trecho do depoimento da servidora reproduzido no inquérito. A funcionária ainda complementa: “a empresa contratada sempre foi a Massete”.

A Massete Estruturas e Eventos tem diversos contratos com a prefeitura. Só no ano de 2020, o valor foi de mais de R$ 1 milhão. A proximidade do dono da empresa e do prefeito de São Mateus, que aparecem juntos em inúmeras fotos nas redes sociais, chama a atenção da Polícia Federal.

“Pode-se visualizar uma proximidade no mínimo não muito usual entre um prefeito municipal e um empresário que frequentemente ganha licitações e contratos públicos na sua circunscrição”, diz trecho do inquérito.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a defesa de Gustavo Massete informou que tem conhecimento da denúncia, mas vai se manifestar dentro do prazo legal, quando for notificada. "Desde já, acompanhamos todo o inquérito policial e temos a certeza absoluta da inocência do nosso cliente, que será provada durante a instrução processual", disse o advogado Júnior Mendonça.

Já a defesa de Daniel da Açaí, representada pelo advogado Altamiro Thadeu Sobreiro, disse que tem confiança na inocência do prefeito e que isso será provado na Justiça. Em relação à denúncia apresentada pelo MPF, Sobreiro afirmou acreditar que não será recebida.

"Acreditamos que sequer haverá recebimento da denúncia, vez que há farta documentação demonstrando origem do dinheiro, bem como comprovará que as empresas ligadas a Daniel nunca receberam recursos públicos".

NOVO PEDIDO DE AFASTAMENTO