ES está há dois meses sem feminicídio. Que continue assim

Neste ano, o Estado registra quatro casos de feminicídio
, que é cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher. No mesmo período do ano passado, foram registrados oito casos.
Somente no ano de 2021, foram quase 19 mil ocorrências de violência doméstica registradas por vítimas no Espírito Santo. Entre os crimes estão agressões, ameaças e espancamentos.
Por causa da violência contra as mulheres, em fevereiro a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) lançou o programa Mulher Segura ES
, com a contratação de um sistema de tornozeleira eletrônica para monitoramento de potenciais assassinos de mulheres.
Pelo programa, a vítima que tem medida protetiva recebe um smartphone para identificar se o homem que a ameaça está se aproximando e descumprindo determinação judicial de afastamento.