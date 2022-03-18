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Leonel Ximenes

ES está há dois meses sem feminicídio. Que continue assim

Neste ano, foram registrados quatro crimes desse tipo; redução chega a 50% ante o mesmo período do ano passado

Públicado em 

18 mar 2022 às 18:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - Vigília pelo fim dos feminicídios e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Vigília pelo fim do feminicídio e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo está completando dois meses sem feminicídio. O último caso ocorreu em Marechal Floriano, no dia 19 de janeiro, quando um homem matou a companheira a facadas, sendo entregue pela própria filha à Polícia Militar, momentos depois do crime bárbaro.
Neste ano, o Estado registra quatro casos de feminicídio, que é cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher. No mesmo período do ano passado, foram registrados oito casos.
Somente no ano de 2021, foram quase 19 mil ocorrências de violência doméstica registradas por vítimas no Espírito Santo. Entre os crimes estão agressões, ameaças e espancamentos.

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Pelo programa, a vítima que tem medida protetiva recebe um smartphone para identificar se o homem que a ameaça está se aproximando e descumprindo determinação judicial de afastamento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Feminicídio Marechal Floriano Segurança Pública Sesp Violência Contra a Mulher
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