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Venda da estatal

Privatização da Codesa recebe 2 ofertas; leilão ocorre no dia 30

Quem arrematar empresa vai assumir a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho. Contrato de 35 anos prevê R$ 1,3 bilhão em investimentos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2022 às 18:07

Publicado em 25 de Março de 2022 às 18:07

O projeto de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) recebeu duas propostas para o leilão que será realizado na próxima quarta-feira, 30, pelo governo federal.
O processo marca a primeira desestatização portuária, lista que conta com o maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos, cujo certame está programado para o segundo semestre. O governo já esperava receber propostas de dois competidores para o leilão da Codesa, que precisaram entregar a documentação nesta sexta-feira, 25, até às 13 horas, na sede da B3.
Privatização da Codesa recebe 2 oferta - leilão ocorre no dia 30
A expectativa é de que o leilão do Porto de Santos atraia mais concorrência, em razão da dimensão.
Quem arrematar a Codesa vai assumir a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho, num contrato de 35 anos, em que estão previstos investimentos diretos de R$ 1,3 bilhão - R$ 334,8 milhões em investimentos e aproximadamente R$ 1 bilhão para custear as despesas operacionais.
O Porto de Vitória, que fica na capital do Espírito Santo, tem um portfólio de cargas consolidado e uma posição favorável de acessos rodoviário e ferroviário. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os estudos indicam potencial para dobrar a movimentação de cargas, de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de toneladas por ano ao longo da concessão. São 500 mil metros quadrados e 14 berços de atracação disponíveis.
Anoitecer na baía de Vitória, Centro da Capital. Porto, navio, pôr do sol
Anoitecer na baía de Vitória, Centro da Capital. Porto, navio, pôr do sol Crédito: Vitor Jubini
Já o Porto Barra do Riacho é especializado no embarque de celulose, e conta com uma movimentação atual de 8 milhões de toneladas por ano. De acordo com o banco, dos 860 mil metros quadrados de área total disponível, 522 mil metros quadrados são greenfield - ainda a serem utilizados.
Para assumir a operação, a empresa vencedora no leilão deverá adquirir as ações da Codesa por R$ 325,8 milhões, além de assumir os compromissos e o endividamento existente na companhia Somado a esse valor, o certame será definido pelo oferecimento de maior ágio à outorga mínima, estabelecida em R$ 1.
A nova administradora também deverá pagar à União contribuições fixas anuais, no valor de R$ 24,75 milhões, e contribuições variáveis anuais equivalentes a 7,5% da sua receita. Os custos também envolvem uma taxa anual de fiscalização à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) de R$ 3,188 milhões.

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