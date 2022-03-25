Privatização da Codesa recebe 2 ofertas; leilão ocorre no dia 30

O projeto de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa ) recebeu duas propostas para o leilão que será realizado na próxima quarta-feira, 30, pelo governo federal.

O processo marca a primeira desestatização portuária, lista que conta com o maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos, cujo certame está programado para o segundo semestre. O governo já esperava receber propostas de dois competidores para o leilão da Codesa, que precisaram entregar a documentação nesta sexta-feira, 25, até às 13 horas, na sede da B3

Your browser does not support the audio element. Privatização da Codesa recebe 2 oferta - leilão ocorre no dia 30

A expectativa é de que o leilão do Porto de Santos atraia mais concorrência, em razão da dimensão.

O Porto de Vitória, que fica na capital do Espírito Santo, tem um portfólio de cargas consolidado e uma posição favorável de acessos rodoviário e ferroviário. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os estudos indicam potencial para dobrar a movimentação de cargas, de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de toneladas por ano ao longo da concessão. São 500 mil metros quadrados e 14 berços de atracação disponíveis.

Anoitecer na baía de Vitória, Centro da Capital. Porto, navio, pôr do sol Crédito: Vitor Jubini

Já o Porto Barra do Riacho é especializado no embarque de celulose, e conta com uma movimentação atual de 8 milhões de toneladas por ano. De acordo com o banco, dos 860 mil metros quadrados de área total disponível, 522 mil metros quadrados são greenfield - ainda a serem utilizados.

Para assumir a operação, a empresa vencedora no leilão deverá adquirir as ações da Codesa por R$ 325,8 milhões, além de assumir os compromissos e o endividamento existente na companhia Somado a esse valor, o certame será definido pelo oferecimento de maior ágio à outorga mínima, estabelecida em R$ 1.