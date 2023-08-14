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Mercado de capitais

Resultado do Sicoob ES avança mais de 30% no primeiro semestre

O Sicoob ES atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em São José dos Campos (SP). A quantidade de associados teve avanço de 19,78%, chegando a 673 mil

Públicado em 

14 ago 2023 às 17:55
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sicoob ES
Agência do Sicoob no Espírito Santo Crédito: Sicoob ES/Divulgação
O resultado operacional bruto do Sistema Sicoob ES alcançou R$ 527 milhões no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 30,79% em relação ao mesmo período de 2022. O resultado bruto refere-se ao número obtido pela operação antes das destinações legais, estatutárias e do pagamento de juros sobre o capital próprio. O resultado líquido só é divulgado após o fechamento do ano, depois das assembleias com os cooperados. A quantidade de associados também teve avanço expressivo, de 19,78%, chegando a 673 mil.
A ampliação de associados, da prestação de serviços e da eficiência contribuíram para o número. As receitas com serviços totalizaram R$ 183 milhões, um crescimento de 19,84% em relação ao primeiro semestre de 2022. O índice de eficiência (é a relação do custo para a geração de receita, quanto menor, melhor) do sistema regional apresentou uma melhora de três pontos percentuais na comparação anual, registrando, no final do semestre, 26,37%.
Outro ponto relevante dos primeiros seis meses do ano foi a união de duas grandes cooperativas vinculadas ao Sicoob ES - o Sicoob Leste Capixaba e o Sicoob Norte formaram o Sicoob Conexão. A nova instituição já nasce como uma das maiores do país, com atuação em 30 municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, além de algumas cidades da Bahia. Com pouco mais de cinco meses de união, os ativos administrados pelo Sicoob Conexão registraram crescimento de R$ 1 bilhão. O resultado deste primeiro semestre ainda não foi muito impactado pela fusão, mas a expectativa é de que ajude a empurrar os números daqui para frente.
"Mesmo com o movimento de expansão, mantivemos as despesas administrativas sob controle e registramos um aumento da margem de contribuição impulsionada, em grande parte, pelo crescimento da receita com prestação de serviços, proporcionando uma importante melhoria no índice de eficiência”, assinala Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo Sicoob Central ES.
O Sicoob ES atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em São José dos Campos (SP). São seis as cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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