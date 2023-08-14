Destilaria do Espírito Santo quer exportar gim para os Estados Unidos

"O gim é uma bebida que caiu no gosto do brasileiro, o consumo tem dobrado ano a ano. Portanto, decidimos por uma posição mais assertiva no mercado. Hoje, a nossa fábrica, em Cariacica, produz 1 mil garrafas por mês, a capacidade, por turno, é de 5,5 mil. Acredito que chegaremos a mais de 5 mil até o final do ano, mas vamos buscar a plena capacidade em três turnos. Isso dá 16,5 mil garrafas no mês", assinalou a executiva.
Para chegar a esse volume de produção, a Sanctum vai assumir uma posição mais agressiva no mercado. "Hoje, o nosso crescimento é muito orgânico e as vendas estão apenas no e-commerce. Já estamos fechados com uma grande distribuidora, que vai levar nosso produto para todo o Estado, e estou negociando com as maiores redes de supermercados do Espírito Santo. Só isso é suficiente para chegarmos às 5,5 mil garrafas no mês. Vamos chegar forte no verão".
Até dezembro, serão lançados dois novos rótulos - uma linha de combate, com preços mais baixos e focada em eventos, e outra para exportação. "Nosso objetivo é vender para os Estados Unidos. O mercado é enorme e a oferta por lá não tem a mesma qualidade da Europa, portanto, temos espaço". Uma outra novidade é o gim em lata, já com a mistura pronta para beber. Uma parceria está sendo fechada com uma cervejaria de Vila Velha.
Com fôlego de sobra, Milene pretende ainda levantar o debate sobre a participação dos fabricantes capixabas de bebidas em grandes eventos. "Temos gim de qualidade, cerveja de qualidade, cachaça de qualidade
e por aí vai. Só que os fabricantes daqui não conseguem competir com as grandes marcas internacionais, ficamos apartados dos grandes eventos. Precisamos discutir um modelo de cota e até a questão dos impostos. A disputa precisa ficar mais justa".