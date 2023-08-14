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Expansão

Destilaria do Espírito Santo quer exportar gim para os Estados Unidos

Prestes a completar um ano de operação, a Sanctum Destilaria  quer alçar voos mais altos e vai adotar uma postura comercial e de produção mais agressiva

Públicado em 

14 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Destilaria Sanctum, em Cariacica
Destilaria Sanctum, em Cariacica Crédito: Abdo Filho
Prestes a completar um ano de operação, a Sanctum Destilaria, fabricante capixaba de gim idealizada por Harley Ribeiro, fundador da Marca Ambiental, quer alçar voos mais altos. O objetivo é lançar novos produtos, ter mais capilaridade de venda, ampliar a produção e começar a exportar. A responsável por tocar a empreitada é Milene Bernardino, executiva com passagens por Bunge, General Eletric e por empresas de tecnologia, que assumiu a diretoria Comercial da Sanctum.
"O gim é uma bebida que caiu no gosto do brasileiro, o consumo tem dobrado ano a ano. Portanto, decidimos por uma posição mais assertiva no mercado. Hoje, a nossa fábrica, em Cariacica, produz 1 mil garrafas por mês, a capacidade, por turno, é de 5,5 mil. Acredito que chegaremos a mais de 5 mil até o final do ano, mas vamos buscar a plena capacidade em três turnos. Isso dá 16,5 mil garrafas no mês", assinalou a executiva.
Para chegar a esse volume de produção, a Sanctum vai assumir uma posição mais agressiva no mercado. "Hoje, o nosso crescimento é muito orgânico e as vendas estão apenas no e-commerce. Já estamos fechados com uma grande distribuidora, que vai levar nosso produto para todo o Estado, e estou negociando com as maiores redes de supermercados do Espírito Santo. Só isso é suficiente para chegarmos às 5,5 mil garrafas no mês. Vamos chegar forte no verão".
Até dezembro, serão lançados dois novos rótulos - uma linha de combate, com preços mais baixos e focada em eventos, e outra para exportação. "Nosso objetivo é vender para os Estados Unidos. O mercado é enorme e a oferta por lá não tem a mesma qualidade da Europa, portanto, temos espaço". Uma outra novidade é o gim em lata, já com a mistura pronta para beber. Uma parceria está sendo fechada com uma cervejaria de Vila Velha.
Com fôlego de sobra, Milene pretende ainda levantar o debate sobre a participação dos fabricantes capixabas de bebidas em grandes eventos. "Temos gim de qualidade, cerveja de qualidade, cachaça de qualidade e por aí vai. Só que os fabricantes daqui não conseguem competir com as grandes marcas internacionais, ficamos apartados dos grandes eventos. Precisamos discutir um modelo de cota e até a questão dos impostos. A disputa precisa ficar mais justa".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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