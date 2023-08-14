Destilaria do Espírito Santo quer exportar gim para os Estados Unidos

Destilaria Sanctum, em Cariacica Crédito: Abdo Filho

Prestes a completar um ano de operação, a Sanctum Destilaria, fabricante capixaba de gim idealizada por Harley Ribeiro , fundador da Marca Ambiental, quer alçar voos mais altos. O objetivo é lançar novos produtos, ter mais capilaridade de venda, ampliar a produção e começar a exportar. A responsável por tocar a empreitada é Milene Bernardino, executiva com passagens por Bunge, General Eletric e por empresas de tecnologia, que assumiu a diretoria Comercial da Sanctum.

"O gim é uma bebida que caiu no gosto do brasileiro, o consumo tem dobrado ano a ano. Portanto, decidimos por uma posição mais assertiva no mercado. Hoje, a nossa fábrica, em Cariacica, produz 1 mil garrafas por mês, a capacidade, por turno, é de 5,5 mil. Acredito que chegaremos a mais de 5 mil até o final do ano, mas vamos buscar a plena capacidade em três turnos. Isso dá 16,5 mil garrafas no mês", assinalou a executiva.

Para chegar a esse volume de produção, a Sanctum vai assumir uma posição mais agressiva no mercado. "Hoje, o nosso crescimento é muito orgânico e as vendas estão apenas no e-commerce. Já estamos fechados com uma grande distribuidora, que vai levar nosso produto para todo o Estado, e estou negociando com as maiores redes de supermercados do Espírito Santo. Só isso é suficiente para chegarmos às 5,5 mil garrafas no mês. Vamos chegar forte no verão".

Até dezembro, serão lançados dois novos rótulos - uma linha de combate, com preços mais baixos e focada em eventos, e outra para exportação. "Nosso objetivo é vender para os Estados Unidos. O mercado é enorme e a oferta por lá não tem a mesma qualidade da Europa, portanto, temos espaço". Uma outra novidade é o gim em lata, já com a mistura pronta para beber. Uma parceria está sendo fechada com uma cervejaria de Vila Velha.