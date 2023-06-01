Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Bebida capixaba recebe mais uma premiação internacional

Destilaria inaugurada há apenas seis meses ganhou duas medalhas de prata em concurso nos EUA

Públicado em 

01 jun 2023 às 15:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Destilaria Sanctum, em Cariacica
Instalações da Destilaria Sanctvm, na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Abdo Filho
Depois de ganhar medalha de bronze na London Spirits Competition no final de março e ficar entre os 33 finalistas no “The Gin Guide Awards 2023”, a capixaba Sanctvm Destilaria foi mais uma vez premiada: agora como o gim estilo “London Dry” no SIP Awards 2023, competição internacional realizada em São Francisco, na Califórnia, EUA.
Do Brasil apenas o Sanctvm London Dry Gin foi premiado, conquistando duas medalhas de prata nas categorias “degustação” e “design da garrafa”. Além da destilaria de gim capixaba, apenas uma outra da América Latina foi premiada, uma colombiana que recebeu a medalha de bronze.
A Sanctvm foi a única destilaria latino-americana premiada com medalha de prata na categoria design. Dentre 26 designs premiados, apenas três foram atribuídos a marcas de gin.
Com três prêmios conquistados e tanto reconhecimento, era natural que a empresa estivesse há muito tempo no mercado, mas a Sanctvm Destilaria foi fundada há apenas seis meses e tem sede na Rodovia do Contorno, em Cariacica.
Em 2023, em sua 15ª edição, o SIP Awards alcançou a marca recorde de 1.382 rótulos de 40 países. Com sede na Califórnia, a SIP Awards é uma competição renomada, onde as bebidas são julgadas por um painel composto por mais de 310 jurados.
Sanctvm London Dry Gin, a bebida premiada no exterior
Sanctvm London Dry Gin, a bebida premiada no exterior Crédito: Divulgação
Cada um desses avaliadores recebe amostras de destilados, em embalagens idênticas e identificadas apenas por um código, totalmente às cegas, e julgam sua qualidade com base na aparência, aroma, sabor, equilíbrio, sensação na boca, e seu acabamento.

Veja Também

Cervejaria de sucesso é fechada no interior do ES. O motivo? Estrada ruim

Vinho? Cerveja? Esquece isso: o ES é a terra da cachaça!

País europeu quer exportar vinhos para o Brasil pelo ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Bebida Alcoólica Indústria Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados