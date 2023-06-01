Bebida capixaba recebe mais uma premiação internacional

Depois de ganhar medalha de bronze na London Spirits Competition no final de março e ficar entre os 33 finalistas no “The Gin Guide Awards 2023”, a capixaba Sanctvm Destilaria foi mais uma vez premiada: agora como o gim estilo “London Dry” no SIP Awards 2023, competição internacional realizada em São Francisco, na Califórnia, EUA
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Do Brasil
apenas o Sanctvm London Dry Gin foi premiado, conquistando duas medalhas de prata nas categorias “degustação” e “design da garrafa”. Além da destilaria de gim capixaba, apenas uma outra da América Latina foi premiada, uma colombiana que recebeu a medalha de bronze.
A Sanctvm foi a única destilaria latino-americana premiada com medalha de prata na categoria design. Dentre 26 designs premiados, apenas três foram atribuídos a marcas de gin.
Em 2023, em sua 15ª edição, o SIP Awards alcançou a marca recorde de 1.382 rótulos de 40 países. Com sede na Califórnia, a SIP Awards é uma competição renomada, onde as bebidas são julgadas por um painel composto por mais de 310 jurados.
Cada um desses avaliadores recebe amostras de destilados, em embalagens idênticas e identificadas apenas por um código, totalmente às cegas, e julgam sua qualidade com base na aparência, aroma, sabor, equilíbrio, sensação na boca, e seu acabamento.