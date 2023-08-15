Lançamento: condomínio de R$ 200 milhões entre Guaibura e Peracanga

Manami, condomínio que será lançado em Guarapari Crédito: Divulgação/Invite

A incorporadora capixaba Invite lança, nesta terça-feira (15), o Manami Ocean Living, um condomínio de luxo que será erguido em uma área de 19,7 mil m² na península (porção de terra que se estende para além do continente e tem água por quase todos os lados) que separa as praias de Guaibura e Peracanga, em Nova Guarapari. Serão seis blocos (de dois andares), com 72 apartamentos entre 137 m² e 210 m². O VGV (valor geral de vendas) é de R$ 200 milhões - o preço das unidades, de três e quatro quartos, varia entre R$ 2,6 milhões e R$ 4 milhões.

A área total da península é de 45,5 mil m², mas só é permitida a ocupação de 19,7 mil m². O espaço usado para as obras do Manami será de 6,6 mil m². Os executivos da construtora afirmam que o empreendimento vai reunir tecnologia, sustentabilidade e arquitetura arrojada. "Estamos comprometidos em construir um empreendimento que se destaque pela excelência e pelo respeito à natureza", afirmou Romero Valença, membro do Conselho de Administração da Invite.

Valença disse que o empreendimento será construído em uma área que é particular desde 1906 e que está totalmente dentro das regras ambientais. "Estamos com todas as autorizações necessárias para o início do projeto. Tudo liberado junto à prefeitura de Guarapari, Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal). Dentro de nossa área existe uma zona de proteção de restinga, que será, obviamente, respeitada. Nossa expectativa é iniciar as obras em março de 2024".